Poggianti (Centrodestra per Empoli): "Ex Vitrum, cantieri in ritardo e progetto inadeguato"

L’attesa cantierizzazione annunciata dall’amministrazione comunale a primavera per l’inizio dell’intervento sulla ex Vitrum, dopo anni di proroghe, non c’è stata e in ogni caso il progetto è inadeguato alle esigenze cittadine.

Questa la posizione di Andrea Poggianti, candidato Sindaco di Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-Lista civica, a margine di un sopralluogo nell’area della storica vetreria racchiusa tra via Curtatone e Montanara, via Ricasoli, via Giovanni da Empoli e via Tripoli che giace abbandonata ormai da 40 anni.

"È uno dei mostri industriali dismessi della città di cui parlo nel mio programma – commenta Andrea Poggianti - tra l’altro quello con un margine di intervento minore considerando l’approvazione del P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo), dopo l’ennesima proroga concessa, che prevede la realizzazione di 51 appartamenti, negozi di vicinato e un parcheggio ad uso interno. Peccato che l’area, essendo aperta a tutti, sia diventata un luogo di degrado con bivacchi, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, nonché abbandono di ogni tipo di rifiuto, riproponendo così la questione della mancanza di sicurezza per i cittadini in aggiunta ad altre situazioni che hanno visto il quartiere coinvolto in episodi di cronaca. Non a caso, recentemente ci sono state nuove proteste dei residenti. Oggi, rispetto ai tanti proclami dell’amministrazione guidata da Brenda Barnini, assistiamo al più completo immobilismo".

La contaminazione di idrocarburi nel terreno, scoperta nel 2019, ha richiesto un complesso intervento di bonifica, tuttavia per anni i residenti nelle vicinanze dell’area e gli studenti delle scuole limitrofe sono stati esposti all’inquinamento delle polveri e delle sostanze del complesso abbandonato prima, durante e a seguito della demolizione dei ruderi dello stabilimento.

"Da sempre mi sono battuto affinché le aree industriali abbandonate avessero un nuovo percorso di vita – aggiunge Poggianti - In questo caso, viste le problematiche riscontrate, occorre intervenire quanto prima. Il mio impegno è quello di aumentare le possibilità di fabbricabilità in altezza di queste aree affinché si possa prevedere una loro maggiore appetibilità in termini di mercato. Per questo se sarò eletto Sindaco intendo avviare una rinegoziazione per un’integrazione al progetto che riguarda l’ex Vitrum in modo che il parcheggio sotterraneo previsto non sia solo ad uso interno bensì anche pubblico, con annessa riduzione degli oneri di urbanizzazione, evitando un appesantimento della viabilità del centro storico e offrendo una soluzione concreta all’annosa questione della carenza di posti auto in centro storico. Il parcheggio pubblico previsto da progetto sul lato di via Ricasoli non è sufficiente, da qui la mia proposta di integrazione. Nella stessa direzione va anche il progetto, già inserito nel mio programma elettorale, di realizzare un parcheggio sotterraneo multipiano in piazza Gramsci sia per i residenti che per tutti i cittadini".

Di questo importante argomento e di altri si parlerà anche domani sera, in occasione dell’ultimo incontro con i cittadini nell’ambito dell’iniziativa “A tu per tu col Sindaco Andrea Poggianti”, in programma venerdì 12 aprile alle ore 20.30 presso l’Agriturismo Montemagnoli, via Poggio Piedi, 28, con cena su prenotazione al numero 379 1275098. La formula sarà la stessa dei precedenti eventi, con dieci tavoli tematici moderati ciascuno da due candidati nelle liste a sostegno di Poggianti.

Fonte: Ufficio Stampa