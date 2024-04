Radio Associazione Valdelsa insegna alla scuola Bacci di Castelfiorentino

Nei giorni 3, 4, 8 e 9 Aprile 2024 la R.A.V. Radio Associazione Valdelsa O.D.V., di Castelfiorentino, ha effettuato un corso di telecomunicazioni alle classi terze della scuola Bacci di Castelfiorentino.

Il corso era suddiviso in due ore per classe. Nella prima ora, è stata presentata la nostra associazione e la sua operatività all’interno del comune e nella Valdelsa nel settore della protezione civile e come supporto a gare sportive, rimanendo nell’ambito delle comunicazioni radio.

Di seguito sono stati affrontati, in forma descrittiva e con figure, tramite l’ausilio delle lavagne elettroniche mutimediali presenti, gli argomenti prettamente tecnici di telecomunicazioni, quali la formazione delle onde elettromagnetiche, analisi di un apparto ricetrasmittente con schemi a blocchi della sezione trasmittente e ricevente, la modulazione sia analogica che digitale e infine qualche cenno sui ponti radio.

Nella seconda ora invece è stato consegnato agli studenti un foglio con il codice Morse, con richiesta di tradurre alcune frasi scritte in codice e di convertire in codice una frase in chiaro. Con l’ausilio di un tasto telegrafico, gli allievi hanno potuto provare praticamente l’uso del codice Morse.

Infine sono state fatte prove radio tra i nostri operatori e gli studenti e sono stati fatti collegamenti radio con operatori esterni presenti al momento sulle frequenze radioamatoriali.

Abbiamo riscontrato negli studenti, durante le ore trascorse, un comportamento esemplare, un’ottima attenzione e un vero interesse per tutti gli argomenti trattati.

Ringraziamo inoltre il Dirigente Scolastico e gli insegnanti per l’accoglienza e anche per le informazioni preventivamente fornite agli studenti sugli argomenti discussi.

Fonte: Associazione RAV