Riciclaggio, la guardia di finanza di Firenze sequestra immobile a Vercelli

Nei giorni scorsi, la guardia di finanza di Firenze, nell’ambito di una più ampia inchiesta che allo stato vede indagati 5 soggetti, ha eseguito un sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Firenze di un immobile composto di 6 vani.

L’indagine riguardava il presunto riciclaggio operato da un soggetto prestanome, in quanto aveva acquistato un immobile, sito nel comune di Vercelli, con le somme distratte da un soggetto pluripregiudicato, denunciato anch’esso per il reato di autoriciclaggio, amministratore di alcune cooperative (ora fallite), operanti nel settore della logistica e che avevano la sede in Firenze, già indagato nel 2021 per fatti di bancarotta fraudolenta.

L’attività condotta dalle fiamme gialle fiorentine ha permesso di individuare tutti i passaggi attuati dai due soggetti al fine di ostacolare la reale provenienza dei soldi usati per l’acquisto dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo.