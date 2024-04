Sciopero Cgil-Uil, alta adesione in Toscana

Oggi, per tutti i settori privati, lo sciopero nazionale di 4 ore indetto da Cgil-Uil (8 ore per il settore edile). Obiettivi e ragioni: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale e di fare impresa. Nell’occasione, si sono svolti vari presìdi e cortei (molto partecipati) nei territori della regione, mentre a Firenze ha avuto luogo l’assemblea generale di Cgil Toscana e di Uil Toscana, presso l’Auditorium al Duomo in via de’ Cerretani, con apertura di Paolo Fantappiè (Segretario generale Uil Toscana), interventi di delegate e delegati, conclusioni di Rossano Rossi (Segretario generale Cgil Toscana).

I primi dati sullo sciopero dicono dell'ottima riuscita della protesta. Altissima adesione (punte del 90%) nella cave lucchesi e carraresi, alta adesione media nel metalmeccanico, buona adesione nell’edilizia, adesione importante nei servizi (sul 70%), buona adesione in commercio e turismo, adesione media tra il 70 e l’80% tra in pelletteria-elettrico-calzaturiero-vetro-gomma plastica, buona adesione (con punte del 100%) in merci e logistica. Lo sciopero nei trasporti su gomma è previsto nel pomeriggio-sera.

LE DICHIARAZIONI

Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana): “Le morti sul lavoro sono inaccettabili, oggi abbiamo scioperato e dalla Toscana si alza un messaggio forte verso il Governo e le controparti: ascoltateci. Inoltre sabato 20 aprile saremo in piazza a Roma, perché tutta questa situazione è determinata da leggi sbagliate, da controlli insufficienti, da mancata formazione, in un contesto del mondo del lavoro che è caratterizzato da precarietà e bassi salari, terreno ideale per favorire gli infortuni sul lavoro. C'è anche la necessità di una giusta riforma fiscale. I servizi si garantiscono se le tasse che ci sono nel Paese vengono pagate in maniera equa, progressiva e soprattutto da tutti, altro che la flat tax del Governo”.

Paolo Fantappiè (segretario generale Uil Toscana): “La strage di Suviana non è una semplice fatalità: quando non vengono rispettate le norme sulla sicurezza sono omicidi sul lavoro. Chi non le rispetta non deve più lavorare: niente appalti pubblici o privati. Serve cambiare completamente la cultura della sicurezza in questo Paese. Noi continueremo a combattere questa battaglia, la mobilitazione con la CGIL andrà avanti finché non arriveranno risposte. Non solo sulla sicurezza, ma anche per un lavoro stabile e di qualità, per una sanità veramente pubblica e universale, per un fisco equo e in generale per un nuovo modello sociale”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa