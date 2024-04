Selezionate sei startup per la terza edizione del programma Italian Lifestyle

La startup che dà una nuova vita agli scarti tessili attraverso l’attività di persone con disabilità, la piattaforma intelligente progettata per trasformare l'esperienza di acquisto, degustazione e conservazione del vino, la startup che sviluppa software per la robotica nelle applicazioni industriali, la app che coccola i clienti dei brand del lusso, l’impresa che produce superfood che contribuiscono a ridurre il rischio di patologie e la società che offre un servizio di verifica indipendente per le certificazioni di impatto ambientale.

Sono stati presentati questa mattina, durante il kick off di Italian Lifestyle, i progetti delle sei startup selezionate per partecipare alla terza edizione del programma di accelerazione che offrono nuove opportunità ad aziende dei settori “turismo”, “fashion”, “food&wine”.

Il programma è realizzato da Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione CR Firenze in collaborazione con Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze, con il patrocinio di Confindustria Firenze.

Le sei startup della nuova edizione di Italian Lifestyle - Climate Standard, Baqta, Fody, Albicchiere, Proxima Robotics, Alpha - avranno a disposizione 12 settimane e un grant di 20 mila euro per sviluppare la propria proposta grazie al percorso guidato dai mentor del network di Nana Bianca. Le aziende partner del territorio fiorentino coinvolte nell’iniziativa - Ruffino, Gucci, Sanpellegrino, Starhotels, Colorobbia, Cisco - metteranno a disposizione i loro manager per cogliere le opportunità di servizi congiunti e nuovi prodotti. ".

“Intesa Sanpaolo Innovation Center supporta la Banca, le società del Gruppo, i partner e i clienti in percorsi di innovazione per lo sviluppo di nuova imprenditorialità, il rafforzamento in chiave innovativa e sostenibile delle aziende già consolidate e la creazione di ecosistemi innovativi" – ha spiegato Alessandro Balboni, Head of Innovation Business Development di Intesa Sanpaolo Innovation Center. "Italian Lifestyle è un esempio virtuoso di come l’open innovation possa concretamente portare valore al territorio e siamo lieti di inaugurare questa terza annualità del programma, caratterizzata da un numero ancora maggiore di startup locali, che ci aspettiamo possa dare grande soddisfazione a tutti gli stakeholder”.

“Il momento di kick off è senz’altro fra i più entusiasmanti dei nostri programmi di accelerazione - ha detto Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -perché ogni anno vediamo nascere nuove imprese digitali da idee giovani e brillanti. Italian Lifestyle è anche un’interessante occasione per le grandi aziende del territorio di avviare collaborazioni con le startup e trarre benefici dalle loro idee innovative, da soluzioni originali e da strumenti che si basano sulle tecnologie più all’avanguardia. Facciamo il nostro in bocca al lupo alle sei proposte selezionate per l’inizio di questa avventura che sono certo saprà inserire nuova linfa vitale al nostro ecosistema dell’innovazione”.

“Italian Lifestyle è uno dei sette programmi di accelerazione che Nana Bianca supporta grazie al suo network di mentor e che è in grado di dare risultati concreti in favore dell’economia locale. Prodotti e servizi innovativi sono sviluppati a fianco delle 8 aziende partner che hanno scelto di sperimentare questo modello di open innovation - ha commentato Alessandro Sordi, Ceo e co-founder di Nana Bianca - Sono ormai 12 i progetti imprenditoriali che sono stati sviluppati a Firenze grazie a questa iniziativa ai quali si aggiungono i sei progetti che abbiamo appena presentato: 18 startup selezionate tra le 500 circa che si sono candidate per il programma. Il contributo di Nana Bianca in numeri si traduce in 240 ore di mentorship erogate, 100 di training, 10 workshop proposti. Come si stanno muovendo le startup accelerate? Dai nostri dati risulta che le startup dei primi due batch di Italian Lifestyle abbiano raccolto fondi per circa 7 milioni e mezzo di euro e dato lavoro a 158 persone”.

“La terza edizione del programma di accelerazione Italian Lifestyle si apre all’insegna di parole chiave quali sostenibilità, sociale ed ambientale, salute, benessere e attenzione alla persona, sia essa dipendente, cliente di un azienda o semplicemente abitante di un territorio. La nostra Fondazione è quindi entusiasta di poter supportare nella loro crescita queste nuove sei realtà, che sostanziano i succitati temi di sempre più grande importanza per la nostra società, e siamo certi che esse contribuiranno all’innovazione del nostro territorio e del paese – afferma il prof. Marco Pierini, Presidente di Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione –. FRI proseguirà nel dare il proprio contributo, con l’obiettivo di favorire al meglio anche l’interscambio con il mondo accademico, così che questo possa fare la sua parte nell’aiutare le giovani startup a crescere e svilupparsi, diventando così a loro volta volano economico e di impatto sociale sul territorio dove hanno deciso di insediarsi.”

Ecco nel dettaglio le sei startup che partecipano alla terza edizione di Italian Lifestyle.

Climate Standard - climatestandard.net

Climate Standard è una startup italiana che offre un servizio di verifica indipendente per le certificazioni dell’impatto ambientale delle aziende. Utilizzando standard globali rigorosi come ISO 14064, ISO 14067 e GHG Protocol, Climate Standard garantisce la qualità e l'affidabilità delle sue verifiche. Attraverso l'impiego della tecnologia blockchain per garantire sicurezza, trasparenza e immutabilità dei dati, Climate Standard fornisce alle aziende una vasta gamma di servizi. Questi includono la verifica di terze parti, agendo come audit indipendente e imparziale per le aziende che cercano di ottenere le certificazioni di neutralità climatica, net-zero e carbon footprint.

Baqta

Baqta è una startup che produce polveri ad alto valore nutrizionale attraverso processi di fermentazione di superfood. Grazie alla fermentazione questi prodotti trasformano substrati vegetali in polveri antiossidanti. La produzione di molecole salutari come gli acidi grassi a catena corta favorisce infatti un microbiota sano e può contribuire a ridurre il rischio di patologie come il diabete di tipo due, l'obesità e i livelli elevati di colesterolo.

Fody - www.fodyfabrics.com

Fody è una piattaforma online che rende possibile attivare la trasformazione di scarti tessili in nuovi prodotti. La società infatti opera principalmente rinnovando, all’interno del proprio laboratorio artigianale inclusivo, risorse generalmente non ritenute in grado di produrre valore, e rende possibile ricucire gli strappi del tessuto sociale ed aiutare i soggetti più bisognosi. Infatti, attraverso il programma Blankets4Charity, Fody dona il 50% della propria produzione ad associazioni che aiutano gli animali abbandonati, i senzatetto e i rifugiati. Il restante 50% viene venduto a privati, aziende ed altre associazioni.

Albicchiere - www.albicchiere.com

Albicchiere è una piattaforma enologica intelligente progettata per trasformare l'esperienza di acquisto, degustazione e conservazione del vino. Il suo dispenser offre funzionalità avanzate, inclusa la regolazione automatica della temperatura per raffreddare o riscaldare il vino secondo le preferenze dell'utente. All'interno, i sacchetti sono dotati di tag RFID che consentono al dispenser di identificarli e mostrare l'etichetta corrispondente sul display integrato. Le smart bag sono ulteriormente potenziate da sensori di movimento e temperatura, consentendo agli utenti di monitorare il percorso e la temperatura del vino all'interno del sacchetto. Inoltre, il dispenser è dotato di un pacco batteria che ne permette il trasporto ovunque e si collega a un'app mobile dedicata. Questa app consente agli utenti di gestire il dispenser da remoto, compresi ordini, impostazioni di temperatura, monitoraggio della quantità di vino rimasta e altro ancora.

Proxima Robotics - proximarobotics.com

Proxima Robotics è una startup specializzata nello sviluppo di software per la robotica mobile nelle applicazioni industriali. La sua soluzione completa copre ogni fase, dalla navigazione autonoma di singoli robot all'integrazione di robot mobili multimarca e macchinari in ambienti produttivi sofisticati. Con un'impeccabile attenzione agli standard, Proxima Robotics offre la sua soluzione come servizio SAAS, eliminando le fasi di integrazione. Per soddisfare esigenze specifiche dei clienti, offre anche soluzioni personalizzate a costi competitivi. L'approccio di Proxima Robotics a nuovi progetti si basa sul metodo Agile, garantendo un allineamento costante alle esigenze e ai feedback dei clienti, nonché dei loro stessi clienti. Con un focus B2B, l'azienda si concentra su produttori OEM e soluzioni pronte all'uso nel settore manifatturiero.

Alpha - www.meetalpha.it

Alpha è la startup innovativa che opera nel settore del luxury clienteling. Punta a rivoluzionare l'interazione tra brand e clienti, offrendo una suite di app mobile-first progettate per migliorare le vendite e la fidelizzazione. Questa suite di app, pensata appositamente per i brand del lusso e i loro clienti, offre una soluzione completa per migliorare l'esperienza di acquisto e aumentare la fidelizzazione dei clienti. I consulenti possono gestire in modo efficiente il loro portafoglio clienti e i contatti, personalizzando le interazioni per guidare programmi di vendita più efficaci e mirati. I clienti beneficiano di prodotti selezionati appositamente per loro, creando relazioni autentiche e durature.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa