Si inaugura la nuova Palestra Scolastica Comunale di Piazza Aldo Moro

Un'opera davvero bella da vedere che sarà ultimata a breve e risulterà ancor più fantastica da vivere.

Sabato 13 Aprile alle ore 10.30 sarà presentata agli sportivi e a tutta la cittadinanza la nuova Palestra Scolastica Comunale, o meglio il nuovo Palazzetto dello Sport di Fornacette in Piazza Aldo Moro.

Un impianto moderno dotato di campo regolare in parquet per la pratica di sport come pallavolo e basket, spalti, un ulteriore spazio che servirà da palestra aperta alle associazioni per gli allenamenti, spogliatoi e predisposizione di un'area bar.

Una realizzazione davvero importante del valore complessivo di 4.600.000 € finanziati per 2.000.000 € dal MIUR e per altri 2.000.000 € da Regione Toscana. Il restante importo è invece a carico dell'ente comunale.

A celebrare l'evento oltre al Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, saranno presenti anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, l'ex vice campione olimpico della nazionale italiana di pallavolo, Simone Buti e il Presidente del Provinciale della FIPAV, Roberto Ceccarini.