Il pubblico di gonews.it ha già deciso: la maggioranza sa chi votare alle comunali 2024

Il pubblico di gonews.it ha ormai già deciso chi votare, o almeno, due persone su tre hanno già in mente dove mettere la X. La percentuale sale se si mettono gli astenuti, ovvero chi ha già scelto che non voterà, pochi invece gli indecisi.

Il sondaggio di gonews.it dell'ultima settimana è stato a suo modo esplorativo. Il 66,8% dei voti è convinto e dice sì alla domanda "Hai scelto per chi votare alle comunali?". Il no è basso, 15,06%. C'è una buona fetta che non voterà, il 18,15%.

Online trovate già il nuovo sondaggio in homepage.