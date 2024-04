Spaccio in Valdera, arrestato 50enne trovato con cocaina ed ecstasy

I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno arrestato un cinquantenne tra Peccioli e Pontedera per detenzione ai fini di spaccio.

La perquisizione domiciliare, delegata dall’Autorità Giudiziaria, ha permesso di rinvenire nella disponibilità del giovane - nascosti all’interno di un armadio del proprio garage - 4 involucri in cellophane per complessivi 17 grammi circa di cocaina, 3 pasticche di ecstasy, 915 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione.

Il giovane è stato trasferito in caserma e nell'udienza di convalida il giudice ha confermato l'arresto.