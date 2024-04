Tenta di rapinare una donna, poi aggredisce i poliziotti: un arresto a Firenze

Ieri sera in via Baracca un cittadino peruviano di 34 anni è stato arrestato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dagli agenti delle volanti.

Verso le 23.30 il rapinatore avrebbe spintonato una donna per strapparle la borsa, ma non riuscendoci avrebbe sottratto lo smartphone della vittima. La donna ha urlato chiedendo aiuto in strada, allertando i residenti del quartiere.

Quando gli agenti sono intervenuti hanno scoperto il 34enne mentre si nascondeva tra le auto parcheggiate. A quel punto l'uomo si sarebbe scagliato contro i poliziotti colpendoli con schiaffi e pugni, ma alla fine è stato arrestato.