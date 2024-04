Tenta di strangolare la compagna, arrestato 44enne dai carabinieri

Un 44enne italiano è stato arrestato l'8 aprile dai carabinieri di Grassina (Bagno a Ripoli) per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La segnalazione era partita da una lite in una coppia di conviventi. La donna aveva visibili arrossamenti sul collo e all’altezza dello zigomo: erano segnali di un'aggressione, il compagno l'aveva picchiata al volto con un pugno e poi aveva tentato di strangolarla, prima di rinunciarci.

In quel frangente, la donna è riuscita a scappare e a chiamare aiuto. Nei due mesi passati vicende simili si erano ripetute in diverse occasioni. La vittima aveva anche una rottura del quinto metacarpo di una mano, conseguenza di una lite del mese scorso.

Dopo l'arresto il 44enne è stato trasferito in carcere a Sollicciano, in attesa dell'udienza di convalida. Per la donna è stato attivato il codice rosa al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Annunziata.