Torna a Empoli il progetto 'Caro lettore ti scrivo'

Il progetto “Caro lettore ti scrivo” è pronto a tornare a bussare alla porta di casa di lettrici e lettori, portando la magia della letteratura nelle giornate di ognuno. Giunto al terzo anno, è pronto per coinvolgere gli adulti, ma anche giovani lettrici e lettori nella versione Junior.

FOCUS - “Caro lettore ti scrivo” è un progetto nato durante la pandemia nel 2021, che ha riscosso grande successo tra i cittadini di Empoli e della Rete Rea.net. Come funziona? Gli interessati riceveranno periodicamente una lettera cartacea direttamente al loro domicilio. All’interno troveranno un estratto di un’opera letteraria scelta con cura dai bibliotecari della Fucini. Anche i ragazzi e le ragazze possono partecipare: infatti le richieste sono aumentate ed è stato deciso di estendere il servizio anche ai giovani lettori. Ora anche i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze possono iscriversi e ricevere a casa loro un racconto pensato appositamente per loro.

COME ISCRIVERSI - Per chi non ha ancora aderito a “Caro lettore ti scrivo”, l’iscrizione è completamente gratuita ed è possibile effettuarla in due modi: inviando una e-mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattando il numero 0571 757840. Il servizio è riservato ai cittadini dei comuni della rete interbibliotecaria REA.net.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa