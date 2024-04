Tra Cuoio e Montespertoli i progetti premiati da Cesvot: con Siete presente i giovani sono protagonisti

Stanziati 20mila euro per 4 progetti dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del Cuoio vincitori del bando Siete Presente realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì. Tre riguardano specificatamente l'area del comprensorio del cuoio: ArtsHub - Valorizzazione dell'Orto di San Matteo come Polo delle Arti trova base a Castelfranco di Sotto, Binari Paralleli vede come capofila l'associazione La Stazione di San Miniato Basso, mentre Memore Oggi ha tra i partner la Rsa Del Campana - Guazzesi di San Miniato. Per l'Empolese Valdelsa il progetto Musa - Musica e solidarietà trova base a Montespertoli, in un accordo con la locale Casa di riposo Santa Maria della Misericordia e le scuole di Montespertoli e Castelfiorentino. Ogni progetto ha ricevuto 5mila euro e dovrà qualificare il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano, per quel rinnovamento del Terzo settore necessario per facilitare il ricambio generazionale nelle associazioni. Quest'oggi nell'auditorium di Palazzo Pretorio si sono tenute le premiazioni.

