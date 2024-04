Tramvia a Campi, presentato progetto

Giovedì 11 aprile presso i locali di Spazio Reale a San Donnino si è tenuta alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri, l'assessore Stefano Giorgetti con delega alle grandi infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale del Comune di Firenze e i tecnici delle Amministrazioni comunali, la presentazione del progetto della linea tramviaria 4.2 con focus sul territorio di Campi Bisenzio.

“Quello di oggi è un passaggio importante verso la fase operativa del lotto Piagge-Campi Bisenzio della tramvia - ha dichiarato il presidente della regione Toscana Eugenio Giani in relazione alla presentazione del progetto -. Insieme al sindaco Nardella siamo riusciti a ottenere che questa opera fosse finanziata interamente dal Pnrr. L’avvio odierno del procedimento per il Pau è il segno che, accanto a quello finanziario, anche l’iter amministrativo procede e, dopo l’esame delle valutazioni e delle osservazioni che saranno presentate, porterà all’approvazione del progetto definitivo e quindi alla gara d’appalto”.

Grazie anche a questo nuovo tratto la tramvia - ha proseguito Giani - che è già il mezzo di trasporto pubblico d’eccellenza nel comune di Firenze, lo diventerà gradualmente anche per l’area metropolitana, per una connessione che possiamo definire ‘toscana’. Ciò che avviene oggi per Campi, infatti, è avvenuto la settimana scorsa con l’inizio dei lavori a Bagno a Ripoli, e avverrà nei prossimi mesi con Sesto fiorentino, per il cui tratto la Regione ha finanziato direttamente il primo lotto, fino al polo scientifico universitario. La cura del ferro attraverso la tramvia – conclude Giani - è un messaggio forte per la toscana del futuro”.

"La Tramvia è un'infrastruttura fondamentale che trasformerà lungo tutto il suo percorso il tessuto urbano della città - dichiara il sindaco Andrea Tagliaferri - e si rifletterà a livello territoriale creando di fatto, con il passaggio da San Donnino, un collegamento tra le zone periferiche e la Città Metropolitana.

Oggi siamo qui a presentare l'avvio del procedimento di Pau che ci porterà all'approvazione del progetto definitivo, un procedimento importante che recepirà tutti i pareri ambientali e non solo, interamente gestito dal Comune di Campi Bisenzio.

La variazione delle ultime due fermate e lo spostamento, rispetto al progetto iniziale, del capolinea nella zona di Don Gnocchi che andrebbe così a collegarsi con il progetto PNRR legato alla ristrutturazione di Villa Rucellai con la nascita della nuova biblioteca avvicinando così di fatto l'arrivo della Tramvia al centro storico che verrà rivalorizzato."

“Questa mattina abbiamo presentato il progetto della linea tranviaria 4 che collegherà Porta a Prato-Leopolda con Campi Bisenzio - ha dichiarato l'assessore Stefano Giorgetti - La linea si articola in due lotti, la 4.1 arriva dalla Leopolda alle Piagge in prossimità del centro commerciale, la 4.2 che prosegue e arriva fino a Campi Bisenzio. Per il primo tratto abbiamo già il progetto definitivo approvato e siamo in fase di rilascio della delibera del Cipe e pensiamo di iniziare i lavori questa estate per completare tutto entro il 2026. Sul secondo lotto inizia ora una fase di confronto che dovrà completarsi entro la fine dell’anno per poi avviare i cantieri all’inizio del 2025 perché anche il secondo lotto dovrà essere terminato entro il 2026. Quindi a buon punto. Oltre al sistema tranviario abbiamo anche i progetti per alcune nuove strade come la nuova Pistoiese-Rosselli e la viabilità interna alle Piagge. Soprattutto avremo un sistema tranviario che servirà Campi Bisenzio ma non solo: sarà utilizzato anche dagli abitati di Poggio a Caiano, di Sant’Angelo a Lecore, di Signa, di San Mauro a Signa. Ci sono numerosi parcheggi scambiatori per poter fare l’interscambio mezzo privato-mezzo pubblico. Credo che sarà una rivoluzione per quanto riguarda il trasporto pubblico in questa area”.

"Siamo felici di aver ospitato la presentazione della linea T.4.2 che costituisce senza dubbio un progetto importante per il potenziamento dell'area di San Donnino" ha dichiarato Stefano Ciappelli, presidente Spazio Reale Group.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa