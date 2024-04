Trovati e rimossi 76 ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale nel bosco di Subbiano

Nel bosco di Subbiano sono stati trovati e rimossi 76 ordigni bellici della Seconda Guerra Mondiale. I Carabinieri Forestali li hanno segnalati agli artificieri, che sono intervenuti per la rimozione in sicurezza. Gli ordigni includevano bombe da mortaio e granate, e sono stati trovati in tre aree diverse dove i tedeschi avevano allestito una linea difensiva durante la ritirata. Il Genio Pontieri dell'Esercito a Piacenza ha gestito la rimozione e il trattamento degli ordigni, facendoli brillare in sicurezza in una cava dismessa. Si avverte che in zone montane potrebbero essere presenti ordigni inesplosi dei conflitti mondiali, e si consiglia di non toccarli ma di segnalarli alle forze dell'ordine.