Tutto pronto a Vinci per festeggiare il compleanno di Leonardo

È tutto pronto per l’edizione 2024 del Giorno di Leonardo, manifestazione promossa dalla Pro Loco di Vinci che si terrà domenica 21 aprile dalle ore 10:00 alle 19:30 e che festeggia quest’anno la sua ottava rievocazione. Torna nel borgo vinciano uno dei momenti più attesi che ogni anno richiama turisti, curiosi e, ovviamente, vinciani. Una kermesse che raccoglie arte, spettacoli, cultura e street art in più di 30 iniziative sotto il segno inconfondibile di Leonardo.

La storia narra che il Genio fosse nato nella casa di famiglia ad Anchiano il 15 aprile 1452 e che nel 1952, per festeggiare il quinto centenario dalla nascita del Genio, Luigi Einaudi e Alcide De Gasperi avessero preso parte alla prima grande rievocazione storica della nascita di Leonardo, all’interno di una manifestazione che coinvolse tutta la città.

Da quella data, poi, il Giorno di Leonardo non fu più stato festeggiato, fino al 1959. Oggi, insieme alla Pro Loco, la rievocazione festeggia l’ottava edizione contribuendo ad ampliare l’offerta culturale del cartellone eventi del comune di Vinci.

Come starà questo Giorno di Leonardo 2o24? Non mancheranno le classiche bandiere tinte di giallo e rosso appese alle finestre e appese per tutto il borgo alto, così come non mancheranno alcuni appuntamenti classici che di anno in anno riscuotono successo.

Il programma del Giorno di Leonardo vedrà tra le sue tradizioni ormai consolidate il lancio della corona, il suono del campano, il corteo storico e il taglio della torta. Spazio anche a molte novità.

La manifestazione, come da tradizione, presenterà un cartellone di appuntamenti variegato e ricco per adulti e non, raccontando ciò che fu Leonardo. Anche quest’anno la kermesse seguirà un filo conduttore che caratterizzerà gli spettacoli e le iniziative. Il tema che accompagnerà questa ottava rievocazione sarà “Ho avuto una visione!” sottolineando l’innata genialità di Leonardo e la sua incredibile arte di immaginare, trascendere e prevedere opere incredibili. La volontà è quella di far vivere ad ogni partecipante il percorso creativo e visionario che ha caratterizzato la vita del Genio, evidenziando quanto l’osservazione della natura e il vedere oltre, lo abbia portato a dar vita a pensieri e opere di pura avanguardia.

“Il Giorno di Leonardo è una manifestazione che ogni anno cresce sia in termini di presenze che di appuntamenti e che da due anni è entrata a fare parte delle Manifestazioni storiche della Regione Toscana come unica del territorio di Vinci – ha raccontato Stefania Galletti, Presidentessa Pro Loco di Vinci – per noi è senza ombra di dubbio il momento più atteso dell’anno perché in questa giornata tutto il borgo e territori limitrofi si muovono per celebrare quello che è stato il nostro cittadino più illustre e rivoluzionario. Un ringraziamento davvero speciale va ai volontari e alle associazioni che collaborano con noi alla costruzione di tutte le iniziative. Speriamo che anche quest’anno la manifestazione possa riscuotere il consenso che ha avuto negli ultimi anni, da quando la Pro Loco Vinci ha deciso di riportarla in auge per ampliare l’offerta turistica e culturale della nostra città”.

Con “Ho avuto una visione” ogni persona potrà immedesimarsi e vivere un giorno nei panni del grande Genio del Rinascimento.

Appuntamento principale di tutta la giornata sarà lo spettacolo teatrale “Tre ricordi di Leonardo”: esperienza immersiva a cura dell’Associazione Primera che condurrà i presenti a conoscere e rapportarsi con tre dei più importanti legami affettivi di Leonardo. Gli spettacoli si terranno alla sala espositiva di via Montalbano 6 alle ore 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 16:30.

Per maggiori informazioni, il programma in versione completa è disponibile sul sito www.giornodileonardo.it

“Un evento di rievocazione storica che cerca ogni anno di creare i presupposti per nuove iniziative partecipate e che suscitino nel pubblico una visione diversa e originale del nostro cittadino più illustre – ha spiegato il segretario della Pro Loco di Vinci – Luca Melani – il Giorno di Leonardo 2024 ci porterà alla scoperta di un Leonardo visto dagli occhi di chi ha tessuto le trame di alcuni momenti importanti della sua vita restituendoci un’evocativa immagine dell’uomo oltre al genio”.

La manifestazione vede il patrocinio di: Comune di Vinci, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Milano, Città di Amboise, Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Regione Toscana, Museo Leonardiano di Vinci, Manifestazione Storica della Regione Toscana, Fondazione Cr Firenze.

Fonte: Pro Loco Vinci - Ufficio Stampa