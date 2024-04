Use Computer Gross, a Saronno sul tavolo un piatto ricco: il primo posto

In ballo c’è il primo posto nel girone da contendersi faccia a faccia con la sola squadra che finora, in questa seconda fase, è riuscita a battere i biancorossi. Sabato sera alle 21 a Saronno, l’Use Computer Gross assapora questo antipasto dei playoff con una partita che si preannuncia bella ed avvincente sia per il valore delle squadre in campo sia perché, in fin dei conti, entrambe possono giocarsela senza particolari assilli.

“Andiamo a Saronno col piacere di giocarci il primo posto contro un'avversaria forte che abbiamo già messo in difficoltà all'andata – attacca coach Luca Valentino – Saronno ora è tornata ad avere a disposizione anche il suo giocatore di riferimento, ovvero Negri e questo rende la sfida ancora più difficile rispetto a quella dell’andata. Sappiamo il valore dei lombardi che dispongono di un roster versatile e fisico in tutti i ruoli e di un sistema difensivo che non ti lascia molti vantaggi. Sicuramente, per portarla via, dovremo essere solidi in un palazzetto molto caldo e restare lucidi nei momenti di difficoltà riuscendo a far valere le nostre caratteristiche e indirizzando la partita sui binari a noi più consoni. Tecnicamente sarà fondamentale come sempre togliere certezze al loro attacco limitando soprattutto, come abbiamo fatto all'andata, la loro capacità di trovare soluzioni in campo aperto dalla transizione. Sarà poi importante giocare togliendosi dalla testa la gara di andata, aspettative e tutto quello che possa distoglierci dal momento presente”.

Insomma, a Saronno sale un’Use Computer Gross sicura dei propri mezzi e decisa a giocarsi il primo posto che, al momento, occupa proprio con Saronno. Sarà la penultima gara della stagione regolare prima del finale in casa con Pavia. A dirigere la sfida per la quale non è prevista alcuna diretta streaming saranno gli arbitri Dell’Accio di Torino e D’Errico di Grugliasco.