A Pontorme la terza Casa della Salute: l'Asl utilizzerà l'ex hub vaccini, di proprietà della Var Group

L'azienda empolese Var Group ha proposto un immobile di via Giuntini a Empoli, in zona Pontorme, come sede della terza casa della salute in città e anche sede di medicina legale. L'Asl era infatti alla ricerca di un edificio per ospitare i locali di questi servizi, e quella della Var Group è l'unica proposta arrivata.

L'Asl avrebbe accettato, ritenendo idoneo l'edificio dal punto di vista tecnico, oltre che congruo dal punto d vista economico con un costo di 9,5 euro al mq al mese. Dal punto di vista tecnico in particolare l'Azienda sanitaria cercava un immobile nella zona Est della città, di circa 2800-2900mq, capace di ospitare 27 stanze per gli ambulatori e tutti i servizi necessari alla struttura, con buona viabilità e possibilità di parcheggio e senza barriere architettoniche

L'Azienda sanitaria si era messa alla ricerca di un nuovo immobile per ospitare la terza Casa della salute già dalla seconda metà del 2023, pubblicando una delibera. Le manifestazioni di interesse dovevano giungere entro il 6 novembre. Solo la Var Group ha risposto.

Adesso si attende la formalizzazione del contratto di affitto e le procedure di adeguamento. L'edificio, durante l'emergenza Covid, fu usato come hub vaccinale. Si tratterà, come accennato, della terza casa della salute su Empoli. La seconda, la “Gino Strada” nel centro a Empoli, era stata inaugurata a luglio.