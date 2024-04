A Sesto e Calenzano arriva Tuss, il car sharing sostenibile per residenti e pendolari

Un passo in avanti verso la mobilità sostenibile nella piana fiorentina. È stato presentato oggi presso la stazione di Sesto Fiorentino il progetto pilota di car sharing e car pooling The Ultimate Sharing Service (TUSS), che sarà testato in via sperimentale nei Comuni di Sesto e Calenzano.

Nato dalla collaborazione tra Università di Firenze, Gruppo FS e la società di car sharing E-Vai, TUSS si basa sulla condivisione dei veicoli per le periferie urbane e le municipalità medio piccole delle città metropolitane. L’Ateneo ha collaborato alla realizzazione attraverso l’attività di ricerca dei Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA), Ingegneria Industriale (DIEF) e Ingegneria dell’Informazione (DINFO).

Alla presentazione hanno partecipato Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico dell’Università di Firenze, Adriano Alessandrini, docente di Trasporti e responsabile scientifico di TUSS, Lorenzo Falchi e Claudia Pecchioli, sindaco e vicesindaca di Sesto Fiorentino; Luca Beccastrini, del Coordinamento Fs Progetto del Centro Nazionale sulla Mobilità Sostenibile (MOST); Francesco Pedol, della smart mobility E-Vai.

Il servizio sarà attivo entro la fine di aprile nei due comuni fino a venerdì 28 giugno utilizzerà nove veicoli: quattro da otto posti e cinque da sei posti. Potrà essere testato dai residenti di Sesto fiorentino, dai pendolari che lavorano a Sesto o nella zona industriale di Calenzano. Gli spostamenti che potranno essere prenotati tramite applicazione devono comprendere la stazione ferroviaria di Sesto (partenza, destinazione o tappa intermedia).

Le persone interessate alla sperimentazione dovranno installare l’App di TUSS (che sarà rilasciata a breve) sul proprio cellulare e registrarsi con i propri dati. Gli utenti che saranno selezionati per la sperimentazione riceveranno un borsellino elettronico per prenotare il viaggio e le corse avranno un costo differente nel caso avvengano all’interno o all’esterno del Comune di Sesto.

Il servizio di prova è inizialmente fornito dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle 6 alle 19. Se il viaggio è previsto per le prime ore del mattino la prenotazione della corsa va effettuata entro la sera prima (limite di prenotazione le 3 del mattino); per usare il servizio nel resto della mattinata e nel pomeriggio è necessario prenotare il servizio con almeno un’ora di anticipo sull’orario richiesto.

Il progetto pilota TUSS, finanziato nell’ambito del Centro Nazionale sulla Mobilità Sostenibile (MOST) avviato coi fondi del PNRR, è supportato dalla Città Metropolitana di Firenze e dai Comuni di Sesto Fiorentino e Calenzano.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa