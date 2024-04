Accordo Giunti-Ometto, Alleanza Verdi Sinistra ha il suo candidato in lista

Accordo politico raggiunto a Capraia e Limite tra la lista che sostiene il candidato sindaco Alessandro Giunti e Alleanza Verdi Sinistra. Claudio Ometto capogruppo di "Impegnarsi per Capraia e Limite", iscritto a Sinistra Italiana sarà il nostro candidato per il Consiglio Comunale in cui fare convergere le preferenze.

Il nostro accordo sarà nero su bianco e si basa su dei punti programmatici qualificanti e su criticità emerse e indicate dai cittadini. Salario minimo negli appalti pubblici, rendere i cittadini partecipanti alle scelte strategiche del territorio, sostenere e difendere i servizi pubblici locali e la sanità locale, programmazione e attenta cura del verde pubblico, tutela dell'ambiente, degli animali e immediato divieto del loro utilizzo per spettacoli sono solo alcuni dei punti qualificanti che abbiamo fatto inserire nel programma di legislatura.

La nostra funzione sarà quella di avere un ruolo attivo per la sua piena applicazione. Claudio Ometto, già assessore nel comune di Capraia e Limite metterà a disposizione della comunità tutta l'esperienza accumulata in questi anni e tanta passione cercando di essere un referente per la comunità intera.

Alleanza Verdi Sinistra Empolese Valdelsa