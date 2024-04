Campagna 5x1000 dell’ATT coi rappresentati del Calcio Storico Fiorentino

L’Associazione Tumori Toscana, che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, lancia la nuova campagna 5x1000.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta a Firenze nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio alla presenza di Michele Pierguidi, Presidente del Calcio Storico Fiorentino, Sara Funaro, Assessora al Welfare del Comune di Firenze, Giuseppe Spinelli, Presidente dell’ATT

Protagonisti della Campagna 2024 “Dona il 5x1000 ad ATT”, sono i rappresentanti delle quattro squadre del Calcio Storico Fiorentino; corrispondenti ai quattro quartieri storici della città (per i Rossi di Santa Maria Novella il capitano Massimiliano Petragallo, per gli Azzurri di Santa Croce il capitano Athos Rigucci, per i Bianchi di Santo Spirito il capitano David Cappelletti, e per i Verdi di San Giovanni Marco Pelli).

Una scelta che è un omaggio al forte legame che l’ATT ha da sempre con la città di Firenze, della quale il Calcio Storico è uno dei simboli più autentici ed amati.

I calcianti ritratti, insieme al Presidente Spinelli, in atteggiamento fiero e deciso esprimono la forza, il coraggio e la determinazione di chi con grinta, con il lavoro di squadra, con la voglia di non mollare mai e di non indietreggiare davanti agli ostacoli, unisce gli sforzi per raggiungere l’obiettivo comune. Tutte caratteristiche che contraddistinguono l’Anima Guerriera. Un concetto che accomuna sia i protagonisti del calcio storico fiorentino sia i professionisti dell’ATT e i pazienti che ogni giorno lottano insieme contro la malattia oncologica.

Il claim della campagna, “Schierati al fianco di chi lotta”, ha una duplice chiave di lettura. Da una parte è un richiamo all’impegno dei testimonial ma è allo stesso tempo anche un invito ad essere, ognuno di noi, promotori diretti di solidarietà, di vicinanza a chi ha davvero bisogno di aiuto, come i malati di tumore.

La campagna, realizzata da PXLated Comunicazione Visiva, prevede manifesti, cartelloni oltre a banner digitali e contenuti video che saranno diffusi sul sito web, le pagine social e il canale YouTube di ATT.

La campagna sarà presente anche sulle vetture della società di Taxi So.Co.Ta. 4242 che ha concesso gratuitamente gli spazi pubblicitari.

“L’ATT è un punto di riferimento ed una realtà consolidata sul territorio che con professionisti, volontari ed operatori aiutano tantissime famiglie. Sono felice ed orgogliosa – ha detto l’assessora al Welfare Sara Funaro – che, insieme all’Amministrazione comunale, ci sia il Calcio Storico Fiorentino a dare un segnale importante ed a sostenere l’ATT che offre un aiuto concreto a tante famiglie: assistenza psicologica, assistenza sociale ed intercetta i nuovi bisogni. In tutti questi anni di lavoro i colori del Calcio Storico si sono sempre impegnati moltissimo per tante battaglie sociali, battaglie educative a sostegno dei nostri cittadini”.

“Un grande orgoglio per noi – ha sottolineato il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi – essere i protagonisti della campagna dell’ATT per donare il 5x1000. Ero certo che i colori avrebbero accolto favorevolmente questa proposta e la foto dei quattro capitani sarà vista da tutta Firenze. L’ATT è un’associazione che, da sempre, è nelle case dei fiorentini e dei toscani per affrontare problemi importanti. Siamo orgogliosi di poter dare una mano a questa associazione”.

“Siamo molto felici di questo connubio fra ATT e Calcio Storico, all’insegna dell’amore per Firenze e della grinta verso la vita, anche nelle situazioni più difficili - ha dichiarato il Presidente Spinelli-. I calcianti sono i testimonial perfetti per incoraggiare a non arrendersi mai, ad affrontare insieme, facendo squadra, anche le battaglie più difficili. Come fanno ogni giorno i componenti del team ATT e i loro pazienti; uniti nell’affrontare con tanta fatica, ma anche con grande energia e tenacia la malattia, in uno scambio reciproco di stima e fiducia”.

Con questa campagna vogliamo anche incoraggiare ad agire in prima persona, a schierarsi, appunto, per sostenere i malati di tumore. Ed è possibile dare un aiuto concreto e importante anche attraverso gesti semplici, come donare il 5x1000 all’ATT. In questi anni grazie ai fondi del 5x1000 abbiamo realizzato progetti importanti per garantire risposte non solo ai sintomi del malato ma anche a tutti i bisogni pratici, sociali e psicologici dell’intero nucleo familiare coinvolto nella malattia – ha aggiunto Spinelli -. Speriamo di poter contare sull’aiuto di vecchi e nuovi sostenitori per continuare a migliorare la qualità di vita dei malati oncologici e non lasciarli mai soli”.

“Ringrazio di cuore il Presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi, i presidenti, i capitani e i calcianti dei quattro colori per aver accettato con grande entusiasmo di partecipare alla campagna ATT. Un sentito ringraziamento anche all’Assessora Sara Funaro che da sempre segue con grande attenzione e sensibilità la nostra attività e i nostri progetti – ha concluso il Presidente ATT”.

Fonte: Ufficio Stampa