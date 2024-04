Centri estivi inclusivi a Sovigliana con la Fabbrica dei Colori

Da lunedì 10 Giugno 2024 ripartiranno le attività estive dell'associazione la Fabbrica dei Colori!

Un servizio fondamentale per tutti i bambini residenti nel comune di Vinci e nei comuni limitrofi della zona empolese.

La Fabbrica dei Colori accoglie bambini dai 3 anni compiuti ai 13 anni. Le attività vengono organizzate in piccoli gruppi con uno staff di educatrici e animatori giovani e propositivi!

La sede è quella della vecchia scuola delle suore orsoline a Sovigliana, esattamente dietro il Bar Milani.. è lì che l’associazione struttura tutte le sue attività sia estive che invernali e affitta il salone per poter festeggiare compleanni e feste scolastiche.

Un centro estivo con tante attività, iniziative e proposte stimolanti per grandi e piccoli.. tutti i giorni un’attività diversa possibile grazie all’arrivo all’interno del Centro Estivo di professionisti esterni che collaborano e arricchiscono ogni giorno le mattinate dei bambini e dei ragazzi. Pittura, orticoltura, basket, calcio, pallavolo, arti marziali, padel, pet therapy, laboratori creativi, apicoltura, laboratorio di ceramica, dodgeball, attività in collaborazione con la Misericordia di Empoli e la Pubblica assistenza - Croce D’oro di Limite sull’Arno.. sono solo alcune dette attività che vengono proposte ogni settimana ai bambini! Le proposte saranno adeguate a tutti i bambini e ragazzi con o senza difficoltà.

Gli spazi sono pensati per tutti e superano , per fortuna, l'idea di centri estivi solo per disabili. La fabbrica offre opportunità di relazione tra tutti i coetanei, attività stimolanti create e pensate da professionisti sanitari.

Le attività vengono coordinate da Alberto Pozzolini, Margherita Malanchi e Lorenzo Paganelli: da anni insieme al supporto di educatori, professionisti, amici e parenti coordinano e studiano attività accessibili a tutti. La loro teoria? nessuno è escluso. Quest'anno, grazie alla partecipazione alla Rete Inclusione, partirà una collaborazione con l'associazione Abbracciami aps all'interno e all'esterno della Fabbrica dei Colori.

Tanti progetti estivi in partenza con le associazioni della rete inclusione Empolese Valdelsa; offriranno la possibilità anche di uscite e attività esterne.

L'associazione è altamente sensibile al tema dell'inclusione sociale: partecipazione, promozione dell'inclusione, sviluppo sociale e autonomia sono solo alcune delle parole che si ripetono costantemente alla fabbrica dei colori.

Le iscrizioni saranno possibili a partire dal 6 maggio 2024 con uno sconto del 20% dal 6 al 12 maggio 2024.

I centri estivi della Fabbrica dei Colori sono aperti su base settimanale rinnovabile, dal 10 giugno fino al 2 Agosto e poi dal 26 agosto fino al rientro a scuola, un servizio creato su misura di ogni famiglia.