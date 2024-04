Elezioni Montelupo, il terzo candidato è Francesco Polverini per la sinistra

Montelupo è Partecipazione, dopo l’esperienza consiliare all’opposizione dell’attuale amministrazione, sarà presente anche alla prossima tornata elettorale con Francesco Polverini come candidato sindaco.

Il lavoro fatto in questi anni nell’intento di portare l’attenzione dei cittadini su temi decisivi per il territorio, come ad esempio la costituzione della Multiutility e la quotazione in borsa della gestione dei Servizi Pubblici essenziali, e altri di rilevanza ben oltre il locale, come le mozioni di indirizzo politico sul cessate il fuoco o sul lavoro, ha fatto sì che al gruppo iniziale che ha dato vita al progetto nato nel 2016 si siano avvicinate altre preziose collaborazioni in modo da poter continuare con un programma espressione delle seguenti linee di indirizzo:

- Amministrazione del territorio con la partecipazione diretta delle persone alla vita della città.

- Tutela dell’ambiente come elemento essenziale alla qualità della vita.

- Azione del Pubblico come patrimonio di tutti.

- Lavoro, artigianato, commercio e professioni come elemento essenziale per la società.

- Città come progetto di lungo periodo per una comunità accogliente e aperta.

Nei prossimi giorni sarà data comunicazione degli orari di apertura del comitato elettorale in modo che chiunque voglia saperne di più del progetto e delle attività possa chiedere direttamente alle persone coinvolte.

Nelle prossime settimane verranno anche organizzate una serie di iniziative informative di cui sarà data ampia informazione sui social e sulla stampa.