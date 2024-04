Il Baule dei Sogni: riprende la rassegna teatrale

Il Sindaco di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, comunica che, prosegue questo fine settimana, “Il Baule dei Sogni” a Santa Maria a Monte, rassegna teatrale divenuta ormai un appuntamento fisso per tutte le famiglie, per piccoli e meno piccoli, programmata da Giallo Mare Minimal Teatro con la finalità di coinvolgere i bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie.

Gli spettacoli, tutti con inizio alle 16.30, vedranno la messa in scena di storie e racconti che, reinterpretate in chiave moderna, sapranno far divertire. Molteplici le tecniche utilizzate: dal clown ai burattini e pupazzi, fino a toccare il teatro d’attore, la musica e il disegno dal vivo.

Dopo le prime due date inaugurali andate in scena all’aperto nei due giorni dedicati alla manifestazione “Paniere in festa”, sarà il Teatro Comunale ad ospitare i prossimi due spettacoli, in un viaggio itinerante, volto a valorizzare il borgo medievale.

Sabato 13 aprile andrà in scena Ape Pina: è la storia di un’ape che ha perso l’orientamento e attraverso un viaggio avventuroso ritroverà il suo alveare: un’attenzione per il mondo circostante, la natura, la biodiversità, la catena alimentare e tutto ciò che riguarda la vita. Al centro del secondo spettacolo di sabato 20 aprile, invece, le vicende di Papero Alfredo, il nuovo capriccioso burattino di Bruce cui piacciono le dirette youtube piuttosto che fare il Pirata: una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli, generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.

Gli ultimi due spettacoli sono previsti presso l’Area Archeologica La Rocca. Sabato 4 maggio sarà la volta di Hansel e Gretel – fiabe jazz: partendo dalla celebre fiaba, si vedrà come attraverso la fantasia e la creatività potrà essere superato qualsiasi tipo di imprevisto. Sabato 11 maggio concluderà la rassegna Il soldatino di stagno, originale adattamento dello “Schiaccianoci” di Ciajkovskij: è la coraggiosa storia d’amore tra un soldatino senza una gamba a la splendida bellerina di carillon, più forte di ogni avversità. Per info 0571-81629 oppure 0571-83758; mail: info@giallomare.it

Per lo spettacolo di sabato 13 aprile i primi 30 bambini che prenotano o vengono a teatro avranno il biglietto omaggio!!