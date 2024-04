Il punto dei lavori pubblici su Montespertoli

Come ogni venerdì il Comune di Montespertoli fa il punto sugli interventi di manutenzione eseguiti con gli operai comunali e con le aziende che hanno contratti di manutenzione con l’ente.

Dal punto di vista dei lavori stradali si sono conclusi questa settimana i lavori di manutenzione ordinaria di via Coeli Aula e gli addetti alle macchine operatrici si sono di recente spostati per effettuare interventi di disboscamento lungo la strada in via Botinaccio. Contestualmente è proseguito il lavoro di ripristino del percorso pedonale che collega via Volterrana Nord a via Schifani, nella frazione di Baccaiano, con il getto del muro a retta del marciapiede.

L’azienda incaricata delle manutenzioni con bitume a caldo delle strade comunali, invece, ha proseguito il lavoro di sistemazione delle buche sulla viabilità di via Tresanti, innanzitutto nel tratto tra la chiesa e il cimitero comunale; la programmazione dei lavori prevede che la prossima settimana sia dedicata alla manutenzione del piano viabile di via Tresanti e via Voltiggiano, mentre la settimana successiva sarà la volta di via Bignola. L’ufficio Manutenzioni del Comune di Montespertoli ha inoltre programmato entro la fine del mese di aprile interventi di risanamento del sottofondo stradale in via San Vincenzo, in via Mandrie (nel tratto comunale) e in via Falagiana. Nella giornata di venerdì, infine, ALIA Servizi Ambientali si occuperà di rifare il manto stradale in via Mandorli, nel tratto compreso tra il civico 44 e il civico 52.

Dal punto di vista del verde pubblico, invece, il Comune di Montespertoli informa la cittadinanza che sono iniziate le operazioni di sfalcio delle aree verdi e di diserbo dei marciapiedi stradali sul territorio comunale: l’intervento è cominciato dal capoluogo di Montespertoli e da Lucignano e occuperà le prossime due settimane. La prossima settimana, inoltre, è prevista la risagomatura delle siepi in via Primo Conti, nella frazione di San Quirico in Collina. La programmazione completa del servizio di sfalcio del verde pubblico prevede che – dopo il capoluogo e Lucignano – l’ordine di intervento sia il seguente: Baccaiano, Montagnana, Fornacette, Trecento, Montalbino, San Quirico, San Pancrazio, Martignana, Ortimino, Vicchio, Anselmo e il parco urbano.

Il Comune di Montespertoli ricorda infine che è possibile inviare le proprie segnalazioni attraverso lo sportello URP in piazza del Popolo 34, attraverso la richiesta di protocollo via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.montespertoli.fi.it oppure direttamente online attraverso l’utilizzo dell’app Municipium, disponibile per sistemi operativi Android e iOS.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa