Il tandem Lupi-Ferretti apre il comitato elettorale a Ponsacco

Tutto pronto per l’inaugurazione del comitato elettorale di Fabrizio Lupi, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra a Ponsacco e Paola Ferretti candidata alla carica di vicesindaco. L’appuntamento è per domenica 14 aprile, alle 10.30, in Corso Matteotti 41 a Ponsacco.

"Abbiamo scelto uno spazio nel cuore del nostro centro storico che sarà il luogo della logistica e delle riunioni – spiegano Lupi e Ferretti -, ma sarà anche la postazione fisica dove ogni cittadino potrà recarsi per portare un contributo di idee e proposte, e per parlare con noi e con la nostra squadra".

Intanto la coalizione che affiancherà e sosterrà i due candidati si è delineata ed è composta da tre liste: Partito Democratico, lista civica Per Ponsacco con Paola Ferretti, al cui interno ci saranno anche Italia Viva, + Europa e Psi, e la neonata lista civica In movimento con Fabrizio Lupi Sindaco, composta da un gruppo di giovani che, con entusiasmo, hanno voglia di impegnarsi per Ponsacco.

Per i candidati l’agenda elettorale continua ad essere piena di impegni. Sabato 13 aprile, alle 10.00, al Circolo a Le Melorie incontreranno i cittadini della frazione, nell’ultimo appuntamento dei tavoli tematici.

"Gli incontri che abbiamo fatto fino ad ora sono stati molto partecipati, le associazioni e la cittadinanza hanno risposto con entusiasmo al nostro appello e si sono dimostrati molto disponibili, avanzando proposte ed idee interessanti – spiegano Lupi e Ferretti -. Siamo nella fase cruciale di redazione del programma elettorale, la squadra è al lavoro per mettere insieme i suggerimenti della cittadinanza e la nostra visione della Ponsacco che verrà. A breve concluderemo la stesura e ripartiremo con un nuovo ciclo di incontri dove presenteremo pubblicamente il nostro programma".

Nel calendario dei prossimi appuntamenti elettorali anche una cena a sostegno del Comitato al Circolo Rinascita a Ponsacco, prevista per il 20 aprile, alle 20.00 (costo 20 euro). La prenotazione è obbligatoria entro il 17 aprile: Fabio 331/2815086 - Ilaria 333/3189466 - Toniolo 366/2741650 - Rinascita 340/2999586.

Fonte: Ufficio Stampa