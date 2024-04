Incidente in A1 tra Valdarno e Arezzo, code in entrambe le direzioni

Incidente sull'A1 questo pomeriggio, tra Valdarno e Arezzo dove un mezzo pesante si è ribaltato, prendendo fuoco. Sul posto, dalle 15.45 nel tratto autostradale al km 357 in direzione sud, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Montevarchi e di Arezzo con 3 automezzi e 9 unità, la polizia stradale, i mezzi di soccorso e il personale della Società Autostrade.

Coinvolto il mezzo pesante, adibito al trasporto di generi alimentari, che si è ribaltato andando a bloccare completamente l'intera corsia. Il conducente, illeso, è uscito in autonomia prima che il mezzo prendesse fuoco. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme, che hanno avvolto il camion compreso il rimorchio. Attualmente sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e la distribuzione dell'acqua alle persone in coda.

Disposta la chiusura del tratto in entrambe le direzioni: il traffico è bloccato con 11 km di coda verso Roma e 4 km di coda all'uscita obbligatoria di Valdarno. In direzione di Firenze, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, dove si sono formati 4 km di coda, proseguire sulla SR 69 fino a Valdarno da dove si potrà rientrare in A1, percorso inverso per chi viaggia in direzione sud. Per le lunghe percorrenze è consigliata l'uscita a Valdichiana, per poi prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in Autostrada a Firenze Impruneta. Percorso inverso per chi viaggia verso sud.

Tratto riaperto in entrambe le direzioni

Alle 18.30 è stato riaperto il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze mentre poco dopo, alle 19.30, è stato riaperto anche il tratto in direzione sud tra Valdarno e Arezzo. Al momento si procede sulla carreggiata opposta, con una corsia per ogni senso di marcia e sono ancora registrate code per 14 km verso Roma e di 4 km verso Firenze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO