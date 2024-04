Lascia il figlio piccolo da solo in casa: denunciata per abbandono di minore

Denunciata con l'accusa di abbandono di minori dai carabinieri in Garfagnana. A dare origine ai fatti alcune informazioni, dalle quali era emerso che la donna lasciasse il figlio piccolo in casa da solo per lunghi periodi. Nel luogo dell'abitazione sono intervenuti i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana che, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno aperto la porta d'ingresso trovando il bambino, di due anni, solo in casa e fortunatamente in buona salute.

Dalle indagini svolte nell'immediato è stato appurato dai militari che il bambino era stato lasciato da solo dalla madre, non impegnata al lavoro, da almeno 2 ore e mezza. La donna, di origine centro africana, è stata denunciata e del fatto oltre che alla locale Procura della Repubblica, è stata data comunicazione a tutte le autorità competenti.