Melio (Pd) contro Campinoti: "Ghettizza i disabili"

Simone Campinoti, candidato Sindaco di Empoli della coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia (però ex Italia Viva, un caso?), ha presentato una sua “brillantissima” proposta sulla disabilità chiamata «DisAbiti».

Lo cito testualmente:

“Vorrei cogliere l'occasione per rilanciare una progetto che ho nel cassetto: DisAbiti. Che si può tradurre così: lei va in un negozio e trova non solo abiti finiti ma anche semilavorati, tipo Ikea. Dal modello, il commesso formato individua la taglia più vicina a quella che può essere l'esigenza e il brand la gira a un'altra ditta specializzata che lo realizza. Appena è pronto gli arriva prima la notifica tramite app e poi il capo. Se trovo un brand che porta avanti questa idea, gliela regalo a patto che ci sia una ricaduta positiva per la disabilità”.

Ecco, siamo alle solite, con la classica ghettizzazione della disabilità che la Destra, per giunta, strumentalizza per qualche voto: gli abiti su misura, ovvero inclusivi, dovrebbero essere la norma PER TUTTE E PER TUTTI. Continuare a fare le cose citando “i disabili” in modo specifico, soprattutto quelle che in realtà riguardano chiunque, non è includere ma enfatizzare ancor di più la diversità, sottolineando un’esigenza spesso sofferta anziché ricordare che si tratta di una questione universale.

Un servizio simile, insomma, dovrebbe essere la norma nel pieno rispetto dei corpi di ognuna e di ognuno, senza classificazioni pietistiche.

A volte vorrei proprio avere l’autostima di certi politici, che pretendono di occuparsi di cose che non conoscono senza affidarsi a persone esperte che, ogni giorno, lavorano in ambiti così specifici (che poi, non serve essere dei geni per comprendere che combattere le etichette con delle etichette non è proprio la scelta migliore, ma vabbè…).

Iacopo Melio, consigliere regionale Pd