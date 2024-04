Mukki Sport 2023-2024, premiate le associazioni sportive

Premiate ieri a Firenze le società dilettantistiche toscane vincitrici del progetto Mukki Sport 2023-2024, 10 associazioni sportive che hanno ricevuto un contributo di 2.000€ come sostegno alla realizzazione di eventi in programma tra maggio 2024 e aprile 2025. Sono stati 150 i progetti presentati e oltre 12mila i votanti registrati dal portale dedicato all'evento.

La cerimonia di premiazione si è tenuta in Sala Pegaso a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati; all'evento hanno partecipato i responsabili delle società sportive vincitrici e i rappresentanti istituzionali di Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze e CONI, oltre ai presidenti regionali e i delegati provinciali dei vari Enti di Promozione Sportiva e delle Federazioni coinvolte.

Le società più votate arrivano dalle province di Pisa, Massa e Firenze, ma con una vasta rappresentanza a livello regionale anche da Siena e Lucca. Tra le 10 discipline sportive trionfano soprattutto gli sport a rotelle, ben tre le società rappresentate. Rilevante il fatto che due associazioni premiate abbiano proposto eventi dedicati anche ai disabili, acquisendo il boost da 100 punti.

Il progetto Mukki Sport per la promozione e valorizzazione della cultura dello sport

Giunto alla sua settima edizione, ogni anno assegna 2.000 euro a 10 associazioni o società dilettantistiche sportive toscane per il sostegno a gare, tornei e altri eventi. Mukki Sport ha coinvolto fino ad oggi più di 600 associazioni sportive e oltre 130.000 cittadini che hanno votato i 70 eventi a cui sono stati destinati, complessivamente 140.000 euro.

Mukki - Centrale del Latte d’Italia, che quest'anno festeggia 70 anni, con Mukki Sport promuove e valorizza il lavoro sul territorio delle associazioni sportive dilettantistiche, che diffondono la cultura dello sport e rendono l’attività fisica parte integrante della vita di bambini, ragazzi e adulti di tutte le età.



Le dichiarazioni dei protagonisti durante l’evento di premiazione

"Abbiamo cercato di esaltare il binomio sport e alimentazione - ha detto Gianfranco Betti, direttore qualità, ricerca e sviluppo Centrale del Latte d’Italia - il latte accompagna la storia dell'uomo e in alcuni periodi è stata la principale fonte di sostentamento. Ha qualità uniche, nessun prodotto ha la sua complessità e per questo è sempre stato utilizzato dagli sportivi - ha aggiunto - contiene ad esempio le proteine che aiutano a ricostruire i tessuti danneggiati durante l'attività sportiva. Assumere latte prima e dopo la prestazione sportiva aiuta la loro ricostruzione - ha spiegato - per questo motivo abbiamo studiato e realizzato un prodotto ad elevato contenuto proteico dove in un contenitore da 500 ml abbiamo 25 g di proteine e amminoacidi essenziali".

"Ringrazio Regione Toscana, Città metropolitana, Comune di Firenze e Coni per il patrocinio che coincide con i 70 anni di Mukki - ha aggiunto Luca Musumarra, direttore marketing Centrale del Latte d’Italia – era il 1954 quando l’allora sindaco Giorgio La Pira espresse la volontà di garantire il latte per i fanciulli di Firenze. Da allora, l’attenzione al consumatore è sempre rimasta al centro della nostra attività sia garantendo la massima qualità dei nostri prodotti sia con le iniziative di marketing sul territorio che riguardano il settore sportivo, come in questo caso, ma anche sociale e culturale, come con l’evento Mukki Day, che quest'anno sarà il 15 settembre, durante il quale accogliamo, ogni anno, tantissime famiglie da tutta la Toscana".

"Ringrazio Mukki per avere confermato il suo impegno per lo sport dilettantistico - ha detto l'assessore alle politiche giovanlini e allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione - e faccio i complimenti anche alle società che hanno partecipato, dimostrando una volta di più che è importante organizzare l'attività sportiva, ma lo è anche sapersi muovere sul fronte della gestione intercettando i contributi offerti dalle realtà del territorio, necessari allo sviluppo delle strutture e degli eventi".

Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze con delega allo sport e alla promozione sociale, “ha ribadito l’importanza degli aiuti delle aziende private, come Mukki, nel sostegno allo sport testimonando come progetti di questo tipo valorizzino la sinergia fra il tessuto produttivo del territorio toscano e l’impegno sociale”.

Sulla stessa linea l’intervento di Simone Cardullo, presidente CONI Toscana: “Questi 2000€ possono sembrare pochi ma in realtà sono un trampolino di lancio per tante attività che si possono sviluppare intorno ad una realtà sportiva territoriale come sono le associazioni premiate oggi”.

Tutte le società e i progetti premiati

Tra i premiati spiccano gli sport a rotelle, ben 3 su 10. Prima classificata con 820 voti la ASD SKATING ACADEMY OSPEDALIERI PISA (Pisa) con il progetto PISA ROLLER GAMES, l’evento dedicato alle principali specialità della disciplina: free style, artistico e velocità. Agli appuntamenti agonistici si affiancheranno iniziative rivolte ai pattinatori in erba, e momenti di aggregazione ludica aperti a dilettanti assoluti e amatori. Seconda classificata con 752 voti la ASD Le Maripose (Massa) per il progetto Coppa Toscana Silver 2024, competizione rivolta alle ginnaste che hanno raggiunto, nelle fasi regionali del campionato individuale le prime posizioni della classifica. Terza classificata con 738 voti la ASD CENTRO MINIBASKET ARNO (Rignano sull'Arno - Firenze) per il progetto 6° Torneo Città di Rignano, un torneo nazionale di pallacanestro formato da 12 squadre provenienti dalle varie regioni d’Italia, categoria under 17.

A seguire, quarta classificata con 726 voti la Polisportiva Dilettantistica Cerretese Pallavolo (Cerreto Guidi - Firenze) con il progetto Cerretese Volley Marathon, una giornata in cui verrà mostrata la Pallavolo a 360 gradi, con sfide tra genitori, tra vecchie glorie, dimostrazione di sitting volley, sfide intergenerazionali con squadre miste formate da atlete delle giovanili e prima squadra e tanto altro ancora. Quinta classificata con 717 voti la Società Ginnastica Raffaello Motto ASD (Viareggio - Lucca) con il progetto 3° Trofeo Motto Viareggio, terza edizione di un torneo di ginnastica ritmica di livello nazionale rivolto al settore gold di alta specializzazione. Sesta classificata con 705 voti la SSD Mens Sana In Corpore Sano 1871 (Siena) con il progetto 15° Trofeo “Città di Siena” – 5° Memorial “Fabio Belotti”. Il pattinodromo di Siena sarà lo scenario del 15° trofeo nazionale città di Siena di pattinaggio corsa, competizione a cui parteciperanno circa 400 atleti dagli 8 ai 16 anni. Il sabato precedente gli atleti parteciperanno ad uno stage tecnico insieme ai campioni mondiali in carica, Duccio Marsili e Sofia Chiumiento. Settima classificata con 704 voti la ASD Unione Polisportiva Poggibonsese (Poggibonsi - Siena) con il progetto 42° Giornata Ginnico Ricreativa – in collaborazione con ANFFASS ALTA VALDELSA, giornata ginnico ricreativa che si tiene ogni anno nel mese di settembre, organizzata in collaborazione con il Comune di Poggibonsi e l’Anffas Alta Valdelsa Onlus, con lo scopo di costruire esperienze di integrazione e inserimento di persone con diverse abilità attraverso lo sport. Ottava classificata con 704 voti la Fortezza ASD (Firenze) con il progetto FORTEZZA CREW SKATEBOARDING – 10TH YEARS CELEBRATION, un evento di skateboard, per il decimo anno di attività di Fortezza ASD. Nona classificata con 682 voti la ASD Montecatini Val di Cecina Comunale SPQM (Montecatini Val di Cecina - Pisa) con il progetto COMUNALE S.P.Q.M. – Trofeo delle Miniere, un calcio rivisitato e accessibile a tutti, abili e meno abili, dove le generazioni si incontrano, dove i nipoti si confrontano con i padri e i nonni. Decima classificata con 681 voti il Gruppo Sportivo Pallamano Tavarnelle ASD (Tavarnelle - Firenze) con il progetto Handball Domani, l’organizzazione, nel nuovo palazzetto sportivo del Comune di Barberino Tavarnelle, di un torneo di pallamano, a livello regionale, con la partecipazione di squadre giovanili Under 13 e/o Under 15.

