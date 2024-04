Piano Strutturale, Trasparenza per Empoli in riunione ad Avane sulle trasformazioni a Marcignana

Lunedì 15 aprile al circolo Arci di Avane alle 21.15 riunione sul Piano Strutturale Intercomunale con preoccupante, smisurato consumo di nuovo suolo e mancate politiche di recupero delle infrastrutture esistenti, come denunciato in questi giorni anche da CNA e Slow Food.

Come indicato da tutte le direttive degli organi sovra ordinati il progresso deve invece essere perseguito partendo dal recupero e rivalutazione dell'esistente, nel rispetto anche conservativo di quello che è il capitale sociale rappresentato dai beni comuni, tra i quali anche il suolo, in quanto bene non riproducibile.

Si parlerà degli impatti del nuovo piano strutturale sulle frazioni di Marcignana, Vitiana, Pagnana e Avane, le quali da frazioni diventeranno 'città produttiva' con un nuovo ponte per il traffico pesante, il nuovo scalo ferroviario industriale, il terzo forno della vetreria Zignago.

Fonte: Trasparenza per Empoli