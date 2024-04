Premio Leone d'Argento, torna la serata dei riconoscimenti sportivi allo stadio di Empoli

Martedì 23 aprile 2024, ore 20:30 presso la Vip Lounge dello stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena di Empoli, si terrà l'evento "La Serata dei Leoni", nell'ambito della ventiduesima edizione del Premio Leone d'Argento.

Ed è un appuntamento davvero importante perché dopo quattro anni, difficili ma in cui l'Associazione Premio Leone d'Argento è riuscita sempre ad assegnare i riconoscimenti, si torna con la classica "Cena Azzurra". A deliziare i palati degli sportivi azzurri che sono riusciti ad iscriversi alla serata ci sarà lo chef Simone Malucchi di Casa Gala, raffinato locale di Montecatini Alto.

Come da tradizione saranno assegnati i seguenti riconoscimenti:

· XXII Premio Leone d'Argento;

· 21° Premio della Critica-Leone d'Argento;

· 2° Premio Speciale "Sauro Cappelli";

· VIII Premio Leonessa d'Argento;

· VIII Premio Leoncino d'Argento-Radio Bruno Toscana;

· XIX Premio Nazionale "Voce per lo Sport-Avis".

Premi che dunque saranno assegnati alla prima squadra azzurra: in lizza per il ballottaggio finale, votazione in corso, ci sono il difensore Sebastiano Luperto, il centrocampista Szymon Zurkowski, e poi gli attaccanti Nicolò Cambiaghi, Emmanuel Gyasi e M'Baye Niang. I calciatori saranno presenti alla serata. Ad un calciatore del settore giovanile andrà invece il Premio Leoncino d'Argento, mentre il Premio Leonessa d'Argento sarà assegnato al settore femminile.

L'evento è organizzato con la collaborazione dell'Empoli FC, ed in partnership con il Club Azzurro Spicchio, il Centro Coordinamento Empoli Clubs, l'AVIS sezione Empoli, oltre ad alcune aziende del territorio. Le prenotazioni per la cena presso la sede del Centro Coordinamento Empoli Clubs.

Fonte: Associazione Premio Leone d'Argento