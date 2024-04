Stop alla meningite, promosso torneo di burraco a Marcignana

Il Circolo M.C.L. di Marcignana a Empoli ha organizzato un Torneo di Burraco che vedrà impegnati decine di giocatori nelle prossime settimane. Lo scopo ultimo del Torneo è tuttavia benefico, in quanto il Circolo destinerà i proventi utili del ricavato a favore dell'Associazione "Stop alla Meningite", l'associazione di volontariato che opera in zona dal 2015 e che fu fondata da alcune famiglie che persero figli e congiunti durante l'epidemia toscana di quegli anni.

Per evitare che tali tristi episodi si ripetano, o quantomeno di limitarne la gravità, l'Associazione cerca di promuovere la prevenzione, invitando e motivando le famiglie ad aderire agli inviti che ASL, pediatri e medici di famiglia rivolgono loro per la vaccinazione dei loro bambini e ragazzi. Cerca inoltre di supportare l'ospedale con l'acquisto di apparecchiature all'avanguardia per la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione dei pazienti affetti dalla meningite, e soprattutto dalla temibile sepsi meningococcica.

Anche i proventi del Circolo M.C.L. di Marcignana saranno utilizzati in tal senso. Nei prossimi giorni, ad un anno dall'acquisto di un ecografo portatile per l'Anestesia e Rianimazione di Empoli, sarà dato riscontro dell'utilizzo che ne è stato fatto e delle nuove necessità per cui "Stop alla Meningite" si prodigherà nell'immediato futuro.

Nel frattempo chi volesse associarsi o sostenere l'Associazione può farlo tramite:

IBAN: IT35Q0842537800000031055882

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano

Agenzia di Cerreto Guidi (FI)

O effettuando versamenti sulla carta POSTE PAY

n.4023600972627436 intestata a LOCCI LUIGI –

CODICE FISCALE: LCCLGU65M01D403K

dona il tuo 5x 1000 a stop alla meningite

codice fiscale 91043510485