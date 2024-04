Tesseramento Forza Italia Pisa, gazebo e ascolto anche in Valdera e nel Cuoio

Sabato 13 e lunedì 15 aprile Forza Italia ha organizzato in provincia di Pisa le giornate del tesseramento e questi sono gli appuntamenti in programma:

SABATO 13 APRILE

San Miniato

Mercato a Ponte a Egola

9:00 - 13:00

Santa Croce sull'Arno

Coop Piazza P. Nenni

11:00 - 13:00

Pontedera

Piazza Martiri della Libertà

9:00 - 13:00

Ponsacco

Corso Matteotti

11:00 - 13:00

Pisa

Comitato elettorale Piazza Solferino Pisa

10:00 - 11:00

LUNEDÌ 15 APRILE

Castelfranco di Sotto

Mercato cittadino

9:00 - 11:00

San Giuliano Terme

Conad - Madonna dell’Acqua

10:00 - 12:00

"Per tutti noi è un momento molto particolare, è il nostro appuntamento per incontrare i cittadini sul territorio - sottolinea il segretario provinciale di Forza Italia Pisa Lorenzo Paladini - andremo avanti e continueremo l’attività politica con la passione e l'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinti. Sarà anche l'occasione di proseguire la nostra campagna di ascolto nei vari Comuni perché come confermato dai sondaggi che danno Forza Italia in crescita quale riconoscimento del lavoro che svolgiamo quotidianamente, i cittadini desiderano conoscerci per confrontarsi personalmente con noi. Ci attendono sfide politiche importanti - conclude Paladini – e noi siamo pronti ad affrontare al meglio i prossimi appuntamenti elettorali, in primis le elezioni europee del 2024 e le amministrative che, in provincia di Pisa, vedranno coinvolti 26 comuni, senza dimenticare le elezioni regionali del 2025, dove forniremo il nostro contributo per dare ai cittadini toscani un buon governo di centrodestra".

Lorenzo Paladini, segretario provinciale Pisa di Forza Italia