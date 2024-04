Tragedia di Suviana, il cordoglio del consigliere Pieroni: "Mi unisco al dolore di Forcoli"

"Un abbraccio forte, fortissimo, ai genitori, alle sorelle, ai parenti ed agli amici più stretti di Alessandro D'Andrea, morto sul lavoro nel tragico e disastroso incidente avvenuto nella centrale idroelettrica di Suviana, dove sono deceduti 7 lavoratori. Mi unisco al dolore di tutta la comunità di Forcoli, dove Alessandro è cresciuto, si è fatto uomo, si è formato fino a diventare un tecnico esperto, qualificato ed apprezzato. Strazio, dolore, vuoto incolmabile, sconcerto, rabbia, ecco quello che lasciano le morti sul lavoro. Una strage continua, che non riusciamo a fermare e nemmeno a rallentare. Questa è la drammatica realtà! La sicurezza sui luoghi di lavoro è emergenza nazionale, è la priorità da affrontare con tempestività, urgenza e con maggiore efficacia! Perché ogni vita è preziosa e nessun'altra esigenza od interesse può essere superiore. Tutti insieme, governo, enti pubblici e locali, imprese ,sindacati , dobbiamo fare ancora di più! Sappiamo che le leggi italiane in materia sono tra le più rigorose ed avanzate. Dobbiamo farle rispettare! Servono controlli costanti, diffusi e puntuali. La sicurezza delle persone che lavorano, in qualsiasi contesto, non può essere affidata solo ad adempimenti formali e burocratici".

Andrea Pieroni, Consigliere regionale Toscana