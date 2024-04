Tragedia di Suviana, il cordoglio dello Shalom per Alessandro D'Andrea

Shalom si unisce con immenso dolore alla famiglia D'Andrea e Consoloni di Forcoli - Palaia per la tragica morte del giovane Alessandro, nel gravissimo incidente della diga di Suviana, quando era intento nel suo lavoro di tecnico dove primeggiava per le sue capacità, esperienza e dedizione. Una vita spezzata nell' adempimento del suo lavoro richiama lo scandalo dell'insicurezza e degli incidenti ormai giornalieri sui posti di lavoro da un capo all' altra dell' Italia. Auspichiamo che questa lunga catena di morti con un'adeguata politica della sicurezza in tutti gli ambiti del lavoro umano, possa attuarsi con urgenza e che ci sia il coraggio di riconoscere che queste tragedie non avvengono per fatalità. Tutto il nostro affetto vada alle famiglie così atrocemente provate. La potenza infinita di Dio faccia fiorire in cielo queste vite spezzate nell'adempimento dei loro doveri. Oggi alle ore 18,00 nell'Abbazia di San Salvatore a Fucecchio don Andrea Pio Cristiani celebrerà la Santa Messa in memoria di Alessandro D'Andrea.

Fonte: Movimento Shalom Onlus