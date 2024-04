Trofeo Fosco Carloni, tre convocazioni per il settore femminile

Accanto ai tre atleti convocati per il settore maschile (Zaccaria Bertelli, Mario Giovannoni e Lorenzo Pirrone), ci sono anche tre convocazioni per il settore femminile in occasione del 15° Trofeo “Fosco Carloni”, riservato all’annata 2011 e in programma il 25 e 26 aprile a San Vincenzo. Il Comitato Regionale Toscana, su indicazione dell’RTT e delo staff della selezione femminile, ha infatti convocato Noemi Jahelezi, inserita nella rappresentativa “Tigers”, mentre Maria Sole Mancini risulta tra le giocatrici a disposizione. Insieme a loro anche Alberto Ciampolini, head coach dell'Under 14 Femminile gialloblu, scelto come uno degli otto allenatori della manifestazione.

Il programma del torneo femminile prevede un unico girone composto dalle quattro rappresentative, con le gare in programma durante l’intera giornata di giovedì 25 aprile e la mattina di venerdì 26 aprile.

A Noemi, Maria Sole e coach Ciampolini l’applauso della società, con l’augurio di vivere una bellissima esperienza di crescita sportiva e personale.

Il programma del torneo sul sito toscana.fip.it