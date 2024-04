Use Rosa con lo sguardo ai playoff: è tempo di sfidare Derthona

A cuor leggero sul campo della capolista Derthona. È con questo spirito che sabato sera alle 18 (arbitri Suriano di Settimo Torinese e Turello di Rivalta di Torino) l’Use Rosa Scotti affronta la penultima giornata di campionato sul campo di Tortona dove, fra tante grandi giocatrici, ritroverà anche le ex Baldelli e Premasunac. Una gara che, in caso di vittoria, darebbe alle biancorosse la certezza matematica dei playoff e che coach Alessio Cioni presenta così.

“Affrontiamo la squadra più forte del campionato, la capolista solitaria. Quando giochi contro squadre di questo genere hai allo stesso tempo zero pressioni e mille stimoli che vengono da soli, dalla semplice voglia di confrontarsi con giocatrici di alto livello. A questo sommiamo poi il desiderio di riscattarci dopo la partita persa al supplementare con Broni e che, per laghi tratti, abbiamo giocato bene buttandola via per alcune ingenuità. Andiamo quindi a giocarcela a cuor leggero e con l’obiettivo di leggerla anche in chiave playoff, ovvero per prepararci alle partite che ci aspettano”.

Sì perché l’ingresso fra le magnifiche otto è ormai davvero ad un passo. Anche un’eventuale e possibile sconfitta sabato sera, infatti, potrebbe comunque significare qualificazione matematica al tabellone finale. Se infatti Giussano dovesse perdere domenica sul campo de La Spezia, il risultato della Scotti sarebbe ininfluente ed a quel punto le biancorosse dovrebbero solo vincere l’ultima in casa con Roma per agganciare una migliore posizione in griglia. Se invece Giussano vincerà e la Scotti no, ecco che diventerebbe decisiva l’ultima in casa la domenica successiva. Calcoli che naturalmente vanno fatti anche se ora la priorità è di giocare una buona gara per cercare di fare l’impresa e scrollarsi di dosso le scorie della sconfitta in casa con Broni.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube BCC Derthona basket.