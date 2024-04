A Montespertoli inaugurato il primo centro per il Turismo Accessibile

È un giorno di festa a Montespertoli: oggi è stato inaugurato l'ex circolo ricreativo di Lucignano trasformato da struttura in disuso a sede di un progetto di turismo accessibile, uno tra i primi in Italia dedicato ad accogliere persone con disabilità che intendono visitare il territorio a fini turistici. Un traguardo storico raggiunto grazie alla sinergia tra il Comune di Montespertoli e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, che hanno creduto fermamente in questo progetto innovativo.

Il nuovo centro, ricavato all'interno dell'ex circolo, ospita un appartamento accessibile progettato per garantire un soggiorno sicuro e autonomo a persone con qualsiasi tipo di disabilità. Dotato di tecnologie all'avanguardia che facilitano l'accesso e la fruizione degli spazi, l'appartamento sarà gestito da persone con disabilità che risiederanno al piano terra, favorendo così la loro inclusione lavorativa e la loro autonomia.

“Restituiamo alla comunità di Lucignano un luogo sicuro e inclusivo. - Dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini - L’immobile dell'ex circolo ricreativo di Lucignano, inutilizzabile da tempo e danneggiato da un crollo parziale della copertura, è stato riqualificato e restituito alla comunità grazie al reperimento di fondi e alla collaborazione con l'SdS Empolese Valdarno Valdelsa. La nuova struttura ospiterà due progetti innovativi: il turismo accessibile e gli alloggi "Dopo di noi". Al piano primo della struttura è stato realizzato un appartamento dedicato al turismo accessibile, progettato per permettere a tutti, anche alle persone con disabilità, di godere di un soggiorno sicuro e autonomo nel territorio di Montespertoli. Oltre all'appartamento, la struttura ospiterà anche una sala polivalente aperta alla cittadinanza. La sala sarà uno spazio di incontro e di condivisione, dove le persone potranno organizzare iniziative e attività per la comunità e non solo. Il nuovo centro per il turismo accessibile e gli alloggi "Dopo di noi" è un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e cittadini e non solo arricchisce l'offerta turistica del territorio ma rappresenta anche un importante passo avanti verso una società più inclusiva, accessibile e solidale.”

“Con questo intervento si viene a costituire un luogo di lavoro e di accoglienza per persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla Missione 5 del Pnrr a cui la nostra SDS ha partecipato ottenendo un finanziamento di 715.000 euro. - aggiunge il Direttore della SdS Empolese Valdarno Valdelsa, Franco Doni - Vogliamo che questo luogo sappia congiungere lo sviluppo di percorsi turistici accessibili in collaborazione con tutti quegli attori che vorranno aiutarci a rendere la struttura di lucignano un punto di riferimento per questa opportunità ma anche luogo di vita e lavoro per le persone con disabilità che saranno parte attiva e attuativa del progetto”.

Oltre all'appartamento, la struttura dispone di una sala polivalente aperta alla cittadinanza. Un luogo di incontro e condivisione dove organizzare iniziative e attività per la comunità, creando un clima di inclusione e socializzazione.L'idea è nata dalla convinzione che il turismo debba essere fruibile a tutti, comprese le persone con disabilità che spesso incontrano ostacoli sostanziali al godimento di momenti di vacanza. Proprio per questo, l’obiettivo è stato quello di creare una struttura in grado di assicurare a chiunque vorrà conoscere il territorio di Montespertoli la possibilità di vivere il proprio soggiorno senza difficoltà e quindi in condizioni di autonomia e sicurezza. Dal punto di vista organizzativo, peraltro, è previsto che la gestione dell'appartamento sia a cura di persone con disabilità grazie soprattutto alla dotazione tecnologica che sarà presente nell’immobile.I lavori, partiti a luglio 2023, hanno riguardato il rifacimento della copertura dell’edificio, che è stata completamente demolita e ricostruita con travi in legno a vista alle quali sono stati applicati isolanti e impermeabilizzanti, per poi proseguire con il consolidamento strutturale dell'edificio, l'installazione di nuovi infissi, la domotizzazione degli spazi interni e la loro riqualificazione a fini residenziali e ricettivi.L'inaugurazione del centro di turismo accessibile segna un nuovo capitolo per Lucignano. L'edificio, un tempo in disuso, è stato trasformato in un luogo di accoglienza e inclusione a beneficio di tutta la comunità. Un simbolo di speranza e un modello da seguire per un futuro più accessibile e inclusivo per tutti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa