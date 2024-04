Arci Empolese Valdelsa passaggio di consegne al vertice: la nuova presidente è Valentina Papale

Sabato 13 aprile si è svolta al Circolo Arci I Praticelli di Castelfiorentino, l’assemblea dei soci di Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS. All’ordine del giorno le dimissioni della presidente Chiara Salvadori e la conseguente elezione del nuovo rappresentante legale dell’associazione. Salvadori passa quindi il testimone, dopo dieci anni di mandato, a Valentina Papale.

La candidatura, proposta da tutta la presidenza del Comitato Arci Empolese Valdelsa, arriva in continuità con il percorso iniziato nel 2022 e condiviso con tutte le basi associative aderenti che hanno visto in Valentina il frutto migliore e più maturo dell’ARCI; arrivata in associazione grazie al Servizio Civile e da cinque anni responsabile del settore Giovani, Papale ottiene all’unanimità la fiducia dei soci di Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa.

A Chiara va il ringraziamento dei soci presenti all’Assemblea, dei presidenti e dei volontari per la dedizione, l’impegno e la lucidità con cui ha guidato l’associazione.

A Valentina vanno i nostri più sinceri auguri!

Fonte: Ufficio Stampa Arci Empolese Valdelsa