Bibliolandia, posti letto per gli studenti universitari e riqualificazione dei "Trovatelli" al Duomo

Nuova seduta del Consiglio Comunale. Lunedì prossimo, 15 Aprile, dalle 14,30 (sala delle Baleari, diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio Comunale) i consiglieri comunali, dopo la surroga dei due consiglieri comunali della Lega (Alessandro Gennnai e Edoardo Ziello), con Giovanni Pasqualino e Maria Grazia Bellomini, voteranno la convenzione per la gestione di Bibliolandia, l'atto d'intesa tra Ardsu e Comune di Pisa per nuovi posti letto per gli studenti universitari e la riqualificazione del cosiddetto Ospedale dei Trovatelli di in via Santa Maria, davanti alla Torre pendente.

In apertura ben 4 question time. Il primo del consigliere Luiogi Sofia (SI) e su i nidi d'infanzia. Gli risponderà l'assessore Riccardo Buscemi. Il secondo, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è sulle fermate dei bus a Ospedaletto. Gli risponderà l'assessore Massimo Dringoli. Il terzo, del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), è sulle spiagge del nostro litorale. Gli risponderà l'assessore Paolo Pesciatini. Il quarto, infine, del consigliere Marco Biondi (PD), è sull'anfiteatro del Calambrone. Gli risponderà l'assessore Massimo Dringoli.

La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà lunedì 22 Aprile.

Fonte: Ufficio stampa del Consiglio Comunale