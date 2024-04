Caso 'DisAbiti', Cantini (FdI) a Iacopo Melio: "Disabilità non è di destra o di sinistra. Confrontiamoci sui temi"

Sono costernato della diatriba sterile e puerile sorta tra il Consigliere regionale Iacopo Melio e il Candidato Sindaco per il Centrodestra a Empoli Simone Campinoti, sul caso «DisAbiti». Come esponente di Fratelli d’Italia di Empoli, e Responsabile Dipartimento Equità Sociale e Disabilità- Provincia di Firenze, il tema del confronto non è nel Programma Elettorale della coalizione.

Piuttosto invito il Consigliere Melio a confrontarsi sui temi elettorali che ho personalmente scritto e riporto testualmente:

1) Trasporto pubblico locale, efficiente ed a misura di disabili, pensiline idonee alla salita e discesa dall’autobus, autobus dotati di pedane

2) abbattimento barriere architettoniche negli edifici pubblici,( molti edifici di proprietà comunali o statali non sono del tutto accessibili), e negli esercizi pubblici, tramite agevolazioni fiscali sulle imposte comunali.

3) mappatura alloggi ERP, con adeguamento di quelli esistenti alle normative sui disabili, e costruzione di nuovi alloggi, (ove necessario).

4) maggiori fondi per progetti di vita indipendente e gli altri fondi comunali a favore di disabili o famiglie con disabili a carico, maggiore inclusione dei disabili residenti nei Centri a loro dedicati, ( portare suddetti centri, ove possibile, in zone abitate e non in zone periferiche poco popolate, includere suddette persone, ove possibile e a seconda del loro handicap, in lavori nei quali si possa sviluppare una certa socialità) .

Su questi temi vorrei confrontarmi con Melio, visto anche la sua Associazione Vorrei Prendere il Treno, e capire ed adottare le migliori soluzioni. La disabilità non è di destra né di sinistra, è un mondo nel mondo, che va compreso ed aiutato, ma non lo si fa con gli spot elettorali.

Isacco Cantini

Fratelli d'Italia Empoli

Responsabile Dipartimento Equità Sociale e Disabilità-Provincia di Firenze