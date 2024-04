Castelfranco di Sotto, inaugurato il Centro Sociale. Locali rinnovati nel comfort e resi più accessibili

Inaugurato con tutta la cittadinanza e le istituzioni questa mattina il Centro Sociale a Castelfranco di Sotto, a seguito dei lavori di riqualificazione che hanno interessato i locali in via Aldo Moro. Negli ambienti rinnovati si sono dati appuntamento questa mattina il Direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Franco Doni e la Responsabile U.F. Servizi Sociali territoriali Zona Empolese Valdarno Inferiore – Dipartimento dei Servizi Sociali, Elisa Guerrieri, insieme a parte dell'ammininistrazione comunale di Castelfranco. Un momento di condivisione importante a cui hanno partecipato anche i cittadini per uno spazio che è considerato di riferimento per i residenti sia dal punto di vista dei servizi sanitari che delle attività sociali svolte all’interno.

Con la ristrutturazione, gli ambienti sono stati destinati per una parte a sede esclusiva dell’ambulatorio della Medicina Legale Welfare ex zona Valdarno Inferiore della Asl Toscana centro. Per dare continuità al servizio sanitario, in via Aldo Moro infatti sarà trasferita l’attività della Medicina Legale attualmente svolta presso il distretto Sanitario di viale 2 Giugno.

“Ringrazio l’amministrazione di Castelfranco di Sotto perché si è adoperata affinché la sede della Medicina Legale del Valdarno Inferiore rimanesse nel territorio comunale – ha sottolineato Daniela Lepore, Direttore Medicina Legale Welfare dell’Azienda - prestando quindi attenzione all'attività in favore dei soggetti fragili oltre che a quella di sicurezza sociale che la nostra struttura svolge”.

Parte dell’ampia sala d’attesa riservata agli utenti dell’ambulatorio di Medicina Legale, sarà invece anche utilizzabile per attività sociali di iniziativa del Comune e della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, nel solco dei precedenti rapporti già avviati con le associazioni del territorio. Negli anni sono state portate avanti iniziative di socializzazione per anziani, corsi di vario tipo tra cui alfabetizzazione linguistica e informatica che proseguiranno anche nei locali ristrutturati.

La riqualificazione ad opera del Comune, proprietario dell’edificio, era stata richiesta dalla Asl Toscana centro. In considerazione dell’attività sanitaria da svolgere per i servizi della Medicina Legale in parte degli ambienti di via Moro, era necessario rendere idonea la struttura sotto ogni profilo. Gli ultimi interventi che si sono conclusi da poco hanno riguardato il rinnovamento dei servizi igienici e degli infissi esterni, ora adeguati e resi accessibili anche per utenti più fragili. Il costo dell’intervento, pari ad € 9.612,00, è stato sostenuto dal Comune di Castelfranco di Sotto, anche grazie ad un finanziamento di € 6.545,00, ottenuto attraverso un progetto presentato alla Società della Salute, che ha potuto beneficiare di un finanziamento regionale di pari entità.

Gli interventi relativi all’immobile erano però già cominciati nel 2020 per quanto riguarda il completo rifacimento dei servizi igienici e diversi lavori di rinnovamento edile per un primo lotto di importo pari a € 18.000,00. Successivamente, su richiesta della Asl in considerazione dell’attività sanitaria da svolgere per i servizi della Medicina Legale in parte degli ambienti di via Moro, si era necessario rendere idonea la struttura sotto ogni profilo. Gli interventi hanno riguardato in particolare: l’adeguamento e la sostituzione degli infissi esterni ed interni per consentire la corretta areazione dei locali e per l’adeguamento ai soggetti disabili; la rimozione della tubatura gas e installazione di lavabo con comandi non manuali; l’imbiancatura dei locali con vernici lavabili e facilmente disinfettabili; la verifica del funzionamento degli impianti elettrico e termico e il rifacimento dell’impianto di climatizzazione; l’adeguamento della segnaletica esterna.

Il costo dell’intervento del secondo lotto pari a € 25.500,00, è stato sostenuto dal Comune di Castelfranco di Sotto e per buona parte dalla della Regione Toscana per € 21,700,00 su proposta di specifici progetti presentati dalla Società della Salute.

Dall’amministrazione comunale di Castelfranco sottolineano l’impegno di questi anni per riqualificare gli spazi di via Aldo Moro e come dopo numerosi interventi per un importo complessivo di circa 50mila euro, venga restituito alla comunità un presidio importante dove troveranno sede i servizi di medicina legale e attività sociali rivolte alle persone più fragili. Un risultato importante ottenuto grazie alla stretta sinergia con la Società della Salute Empolese Valdarno Inferiore che l’amministrazione comunale ci tiene a ringraziare.

Gli spazi di proprietà del Comune sono stati dati in comodato d’uso all’Azienda sanitaria.