Ciavarella: il parco di via Pungilupo sotto esame della prima commissione

Il 12 aprile scorso, su richiesta del presidente della prima commissione consiliare Angelo Ciavarrella (Pisa al Centro), il vicesindaco Latrofa e l’architetto Daole hanno illustrato ai consiglieri comunali il progetto del parco di Via Pungilupo, intervento, finanziato con fondi Pinqua per un costo complessivo di 4.624.742 euro che prevede la realizzazione di 11 ettari di parco urbano in cui saranno piantumate 1800 nuove alberature e 2500 erbacee perenni.

Il progetto era stato già presentato ai residenti di Cisanello e alle associazioni ambientaliste il 13 febbraio a Palazzo Gambacorti - spiega Ciavarrella – ma leggendo alcuni commenti sulla stampa e sui social ho ritenuto necessario un’ulteriore presentazione in commissione per ampliare la platea il più possibile. La realizzazione dei parchi urbani è una priorità per la nostra amministrazione – continua Ciavarrella – ma siamo consapevoli che questi interventi richiedono periodi più lunghi rispetto ad altri per essere ben percepiti e riconosciuti dai cittadini. Per questo invito tutti a visionare sui canali web e social del comune il video che mostra l’evoluzione del parco nei prossimi 50 anni. Inoltre, il parco fungerà da grande cassa di laminazione a protezione del quartiere di Cisanello, obiettivo perseguito tramite l’abbassamento del terreno di 80 centimetri e il riutilizzo delle eccedenze per la realizzazione di alcune collinette che offriranno una postazione di osservazione privilegiata sul parco.

Compiacimento espresso anche dal consigliere Vouk (Pisa al Centro), che residente a Cisanello fin dalla nascita, ha sottolineato l'importanza di prevedere uno spazio dedicato allo sport outdoor, come il calisthenics, promuovendo così la salute e il benessere della comunità specificando che il parco non sarà solo un luogo di svago, ma anche un punto di incontro e di crescita per il quartiere e la città.

Infine – conclude Ciavarrella – mi preme sottolineare che molte osservazioni portate dai residenti e dalle associazioni ambientaliste nel corso del incontro del 13 febbraio sono state recepite e incorporate nel progetto, confermando la validità del processo di partecipazione portato avanti dalla nostra amministrazione".

Fonte: Comune di Pisa