Cominciano i lavori in via Sant'Amato, modifiche alla viabilità

Martedì 16 aprile 2024 cominceranno i lavori finalizzati al ripristino della frana di Via di Sant'Amato, in uno dei punti colpiti delle alluvioni avvenute gli scorsi 2 e 3 novembre 2023.

Per il ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza saranno necessari alcuni interventi sul lato che guarda a valle.

Nel dettaglio: verranno installati 34 micropali per una lunghezza complessiva di 10 metri; verrà realizzato un parapetto in calcestruzzo con rivestimento in pietra; verrà realizzata una palizzata per il contenimenti di eventuali ulteriori eventi franosi.

Per garantire i lavori sarà necessario istituire un senso unico alternato e in alcuni casi il divieto temporaneo di transito, necessario allo svolgimento dei lavori, con l'opportuna segnalazione delle limitazioni al traffico.

Continuano quindi i lavori di sistemazione delle strade interessate dalle alluvioni dell'anno scorso. Un impegno finanziario importante, dell'importo complessivo di 128.100 euro necessari all'intervento, che mira a garantire il corretto ripristino delle strade e la sicurezza dei cittadini.