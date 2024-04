Due chili di cocaina nascosti all'interno di vasi in un box: arrestato 45enne

La polizia di Massa ha arrestato un italiano di 45 anni dopo aver trovato due chili di cocaina nascosti all'interno di vasi in un box. Lo stupefacente, già suddiviso per la distribuzione, avrebbe un valore di almeno 200.000 euro sulla piazza dello spaccio. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Massa e coordinate dalla Procura di Massa Carrara, hanno individuato l'uomo come un presunto punto di riferimento per la movida locale. Un blitz è stato organizzato dopo che sono stati trovati soldi e strumenti per il conteggio in casa dell'indagato, insieme a chiavi che hanno condotto alla scoperta della droga. L'uomo aveva cercato di mascherare l'odore della cocaina con del caffè.