Elezioni Ponsacco, Ceccardi si schiera con Gabriele Gasperini

“Stamani a Ponsacco per presentare una candidatura forte e credibile, quella per Gabriele Gasperini sindaco. Dopo 10 anni di amministrazione Brogi, Ponsacco non è più conosciuta in tutta Italia per essere la capitale del mobile e dell’artigianato ma come capitale dei rom che hanno occupato il palazzo di via Rospicciano. Queste persone dovevano essere sgomberate con apposite ordinanze igienico-sanitarie che l’amministrazione Pd non ha avuto il coraggio di fare. Adesso lo stesso Pd si presenta con facce nuove e le solite insegne, promettendo di risolvere tutto. Ma non sono più credibili. Credibile è invece Gabriele Gasperini, con le liste che lo appoggiano, sostenuto anche dal centrodestra unito. Io sono qui per sostenerlo ora e soprattutto dopo, quando sarà sindaco, per aiutarlo a risolvere i difficili problemi di Ponsacco”.

Lo dichiara Susanna Ceccardi (Lega), intervenuta stamani alla presentazione del candidato sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini, sostenuto dal centrodestra unito.

Fonte: Ufficio stampa Susanna Ceccardi