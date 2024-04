Inaugurata la sede del comitato elettorale della lista civica MontaioneSI

Grande partecipazione all’inaugurazione della sede del comitato elettorale della lista civica MontaioneSI di venerdì. La lista civica si caratterizza per essere nuova, senza colore politico, nata dalla volontà di cittadine e cittadini per valorizzare e migliorare il territorio comunale. Trasparenza, competenza, ascolto e partecipazione sono i nostri valori chiave. Da ieri è partita ufficialmente la campagna d’ascolto che ci aiuterà alla stesura definitiva del programma elettorale. A tal fine verranno utilizzati vari sistemi di comunicazione, che prevedono non solo i social ma anche i classici canali, quali l’incontro diretto e il suggerimento scritto da lasciare presso la sede. Per questo, infatti, è stata predisposta una cassetta postale che consente, anche in forma anonima, di lasciare una proposta. Gli incontri si apriranno martedì 16 aprile alle ore 21:00 con la “Famiglie e Giovani”. Seguiranno “Comunità Internazionale” giovedì 18 aprile alle ore 18:00, “Cacciatori, Tartufai e Fungaioli” venerdì 19 aprile ore 21:00 e “Ristoratori” sabato 20 aprile 10:00. Nelle settimane successive seguiranno gli incontri rivolti alle “Attività ricettive e turismo”, “Commercianti”, “Imprese socio-sanitario” e “Associazioni”. Al fine di coinvolgere tutto il territorio montaionese il gruppo andrà anche in tours in tutte le frazioni del Comune. Per maggiori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.montaionesi.it e i nostri canali social facebook e instagram.