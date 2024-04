Landi (Lega): i cittadini di Livorno non meritano il termovalorizzatore

“Spenderemo milioni di euro per far lavorare un impianto per tre anni. O almeno così vogliono far credere ai livornesi. Delle due l’una: o prevedono di gettare al vento un mucchio di soldi, oppure sanno già che il termovalorizzatore andrà ben oltre il 2027, ma non possono dirlo per ragioni elettorali. Restano le bugie del sindaco Salvetti e la sua promessa di far chiudere il Picchianti ogni anno entro l’anno successivo. I cittadini di Livorno non meritano di essere presi in giro”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi commenta gli esiti della conferenza dei servizi sul termovalorizzatore di Livorno.

“Negli ultimi mesi in Consiglio regionale e in città assieme alla Lega livornese, ho chiesto chiarimenti sul futuro del Picchianti. Oggi abbiamo la riprova che le nostre previsioni erano fondate. Se solo una decina di anni fa si fosse proceduto ad ammodernare l’impianto la città si sarebbe risparmiata l’inquinamento causato da una tecnologia vetusta e oggi il termovalorizzatore avrebbe ancora anni di vita in attesa dei nuovi fantasmagorici impianti contenuti nel piano regionale dei rifiuti. E invece no: danno il via libera a lavori costosissimi per farlo ripartire per tre anni. Il sindaco e la Regione hanno sbagliato tutto, farebbero bene ad ammetterlo per rispetto dei cittadini”, conclude Landi.

Fonte: Ufficio Stampa