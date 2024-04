Ministro Sangiuliano a Prato. Cenni: pronto a progettare insieme politiche culturali

“Sono pronto a lavorare e a progettare insieme politiche culturali per Prato con una prospettiva in grado di coniugare cultura e turismo”. E’ l’impegno del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in visita oggi pomeriggio a Prato. Tappa al comitato elettorale di Gianni Cenni, candidato sindaco del centrodestra. “Ringrazio il ministro – il commento del candidato – la sua visita è molto importante per noi che vogliamo promuovere la cultura pratese nella consapevolezza che un cittadino sensibile alla tematica culturale è un cittadino migliore”. Ad accogliere il ministro anche l’onorevole Chiara La Porta: ”Il comitato elettorale è aperta da poche ore e già siamo al lavoro per la città”.

Gianni Cenni ha parlato dell’opportunità che rappresenta la cultura: “Straordinario volano per sviluppare tutta l’economia che gira intorno, a iniziare dal turismo che crea ricchezza e indotto. La visita del ministro consente di gettare le basi per una collaborazione stretta: abbiamo potenzialità, Prato può scommettere su questo”. Pronta la battuta del ministro: “Io poi sono capace di venire tutte le settimane a Prato a verificare che il lavoro che dobbiamo fare venga fatto davvero. Io sono quello che ha eliminato la beffa dei musei chiusi a Pasqua e a Ferragosto: c’è da lavorare e si lavora”.

Le idee sono chiare: “La cultura deve essere uniforme su tutto il territorio, ci sono città meritevoli di essere visitate, apprezzate, assaporate. Non ci sono solo la mia Napoli, Roma, Venezia: di belle città ce ne sono tante e Prato è tra queste. Da ora sono al tuo fianco – ha concluso il ministro rivolgendosi a Gianni Cenni – lavoriamo insieme ad un piano territoriale di sviluppo culturale e turistico. Il ministero c’è”.

Fonte: Ufficio Stampa