Morosini, il ricordo del ct Cascione a 12 anni dalla scomparsa del calciatore toscano

Domani ricorre il dodicesimo anniversario della morte, avvenuta nel 2012 allo stadio Adriatico durante Pescara-Livorno, del calciatore toscano Piermario Morosini. Quel giorno Emmanuel Cascione, oggi tecnico del Pescara Calcio, era in campo con i biancazzurri nel ruolo di centrocampista. Oggi, nella conferenza stampa prima della partenza per Olbia, per la gara di domani, ha ricordato quel terribile giorno. "È stato un momento forte. Con Piermario abbiamo giocato insieme a Reggio Calabria. Il ricordo di Piermario è sempre particolare. Quello che è successo ha segnato il mio percorso umano e calcistico. Sono cose che rimangono dentro".